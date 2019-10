AGENTI UCCISI TRIESTE, IL CORDOGLIO DELLA LOMBARDIA

PRESIDENTE FONTANA: NOTIZIA GRAVISSIMA E INACCETTABILE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 04 ottobre 2019. “Nell’esprimere vicinanza e cordoglio,

a nome di tutta la Regione Lombardia, alle famiglie delle

vittime, resto esterrefatto davanti a una notizia gravissima e

inaccettabile. Due giovani agenti della Polizia di Stato hanno

perso la vita per garantire sicurezza e legalita’. Per loro una

preghiera e che riposino in pace”.

Lo ha detto il presidente della regione Lombardia, Attilio

Fontana, commentando la tragica sparatoria avvenuta in questura

a Trieste dove hanno perso la vita due giovani agenti.

“A tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine rinnovo,

in questo momento di dolore, il mio ringraziamento per cio’ che

fanno ogni giorno. A Trieste e ai triestini – ha concluso

Fontana – va la nostra solidarieta'”.

V.A.