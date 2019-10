(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco, 4 ottobre 2019 – Tutto pronto per il tradizionale e annuale appuntamento con la Mostra di Funghi organizzato dal Gruppo Micologico e Botanico Sant’Adele in collaborazione con G.I.R.O.S. Lombardia, sezione i Navigli.

L’appuntamento è per il prossimo weekend, con inaugurazione il 12 ottobre alle ore 16.00 presso l’oratorio S. Adele, in via Garibaldi, 11, e i funghi e non solo saranno esposti fino a domenica 13 ottobre 2019 .

V. A.