Cesano. In Villa Marazzi la Mostra Fotografica “Retrattos – Abiti e volti di Sardegna” di Alessandro Spiga

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 4 ottobre 2019 – Domenica 6 ottobre alle ore 11,15 in Villa Marazzi – Via Dante, 47 a Cesano Boscone ci sarà l’inaugurazione della Mostra Fotografica “Retrattos – Abiti e volti di Sardegna” di Alessandro Spiga ove sarà presente l’Autore; l’ingresso è libero.

“A bo’ lu tiramus unu retrattu – vi scattiamo una fotografia?” Fino a un secolo fa questa domanda era capace di scatenare un profondo trambusto nelle famiglie. Si abbandonavano le mansioni quotidiane, ed era tutto un prepararsi (veloce e meticoloso) per la fotografia, “su retrattu”, che poi sarebbe stata messa in mostra nel l’angolo migliore della casa: magari circondata da ninnoli e incorniciata, non importa se a caro prezzo. Alessandro Spiga, fotografo cagliaritano, ha recuperato l’aura intensa e composta di questi antichi scatti, per restituire a volti e abiti l’orgoglio e la fierezza, spesso smarriti in nome di una volgare idea di “spettacolo folkloristico”. Il suo lavoro, suggestivo e di forte potenza visiva, è andato oltre al compito dei fotografi di inizio del ‘900, studiando luci ed ombre, lasciandosi influenzare dalla pittura rinascimentale e fiamminga con la quale i soggetti di “Retrattos” condividono la voluminosità degli abiti e i drappeggi dei tessuti. Ci troviamo così davati a scene, raccontate da un fotografo che opta per scelte da pittore e si diverte nei dettagli, che ci riportano indietro nel tempo mantenendo una forte originalità. Questo ha reso il progetto meritevole di riconoscimenti importanti; nel 2015 infatti, lo scatto “Lo specchio del tempo”, ritraente una vedova di Gonnesa illuminata dalla luce di una candela, ha raggiunto la finale della categoria Arte e Cultura ai Sony World Photography Awards del 2015. Oltre all’aspetto fotografico, dietro ad ogni scatto si cela un certosino lavoro di ricerca fatto in collaborazione con un pool di studiosi e appassionati di etnografia per trovare rari e antichi abiti originali, oppure ricostruiti con criterio e location coerenti con l’obiettivo del fotografo, coinvolgendo tante figure in un’avventura silenziosa ed incantevole.

Alessandro Spiga, nato a Cagliari nel 1975. Fin da piccolo ha avuto una grande passione per la natura e per il mondo acquatico. Si è avvicinato alla fotografia perché riteneva fosse una tecnica fantastica per rappresentare la spettacolare evoluzione del mondo vivente, del quale ha approfondito la conoscenza fino alla laurea in Scienze Naturali. La fotografia, però, è una fantastica forma d’arte, della quale ha scoperto nel tempo piccoli e grandi segreti: primo fra tutti la sua grande versatilità. Tutto può essere fotografato con passione: la natura, così come l’uomo e le sue espressioni. Oggi, con le sue immagini riesce a catturare un po’ tutto quello che lo circonda e in particolare quanto può descrivere la sua terra, la Sardegna. Le sue prime fotografie pubblicate in una rivista risalgono al 2003, da allora ha pubblicato su numerose testate in tutto il mondo e molti suoi progetti sono stati esposti in mostre personali e collettive. Nel 2015 ha ottenuto un importante riconoscimento internazionale portando una foto nella finale della categoria Arte e Cultura ai Sony World Photography Awards, uno dei concorsi fotografici più prestigiosi del mondo. Nel 2017 ha preso parte al progetto editoriale “Sardegna 20 Fotografi di Natura” curato da Domenico Ruiu per Carlo Delfino Editore.

Inaugurazione Domenica 6 ottobre 2019 – ore 11.15 Spazio espositivo di Villa Marazzi Via Dante, 47 – Cesano Boscone (MI) (seguirà rinfresco) Apertura della Mostra dal 6 al 20 ottobre 2019 Venerdì: dalle 17.00 alle 19.00 – Sabato e Domenica: dalle 10.30 alle 12.30 – dalle 17.00 alle 19.00 Ingresso libero

Redazione