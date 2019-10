Forza Italia. Ad Assago, domenica 6 ottobre, su riunisce il Partito

Assemblea generale dei Coordinatori di Forza Italia dell’area metropolitana milanese

(mi-lorenteggio.com) Assago, 4 ottobre 2018. Domenica 6 ottobre ad Assago, alle ore 10.30, in Piazza Risorgimento, in Sala Castello, si terrà l’Assemblea generale dei Coordinatori Cittadini e degli Amministratori della area metropolitana milanese di Forza Italia.

All’incontro , a cui parteciperanno il Coordinatore Regionale del partito Forza Italia in Lombardia, Massimiliano Salini, l’Onorevole Maria Stella Gelmini e il Coordinatore Provinciale, nonché Onorevole Graziano Musella, si parlerà dell’ impegno politico di Forza Italia per le prossime amministrative , che coinvolgerà 8 Comuni della area metropolitana milanese, tenendo conto del rapporto con i partiti “alleati” del centrodestra, nonché dell’ attuale scenario politico nazionale creatosi con la recente formazione del governo M5S PD.

Si parlerà anche della nuova stagione congressuale e delle iniziative a cui darà corso il partito: “L’ Assemblea – dichiara Graziano Musella – è un’importante occasione per fare il punto della situazione, in virtù anche del recente avvicendamento al comando del governo del nostro Paese. Forza Italia risponde con energia, pronta a sostenere le proprie idee ed il progetto politico del nostro Presidente Silvio Berlusconi. Si apre una nuova stagione di impegno politico per Forza Italia che dimostra concretamente di essere sempre più coesa e di essere sempre più determinante per il Centrodestra”.

Redazione