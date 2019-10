In Lombardia il Rugby si tinge di rosa: torna il Trofeo Sforza

ASD Rugby Monza 1949, Chicken CUS Pavia, CUS Milano Rugby e Mastine Rugby Parabiago insieme per il 2° anno per contendersi il titolo di miglior squadra in Regione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 ottobre 2019 – Torna per il secondo anno consecutivo il Trofeo Sforza, l’ambito premio della competizione interna al campionato di rugby di Serie A Femminile che vede sfidarsi le realtà sportive lombarde del girone 2. Alle partecipanti dello scorso anno, ASD Rugby Monza 1949, Chicken CUS Pavia e CUS Milano Rugby, si aggiungono quest’anno le Mastine Rugby Parabiago, franchigia che unisce le Mastine del Rugby Opera e le Galline del Rugby Parabiago.

Il Trofeo Sforza si pone come obiettivo la valorizzazione del movimento rugbistico femminile della Regione. Per la stagione sportiva 2019-2020 saranno 12 i derby decisivi che decreteranno la squadra che meglio si comporterà negli incontri previsti dal calendario.

“Ci aspettiamo un Trofeo Sforza combattuto fino all’ultima giornata come lo scorso anno. Siamo contenti di allargare la competizione con nuove squadre, per rendere il risultato ancora più imprevedibile e interessante”, commenta Fabrizio Villa, allenatore Chicken CUS Pavia.

“Dopo aver vinto la prima edizione del Torneo, speriamo in un trofeo avvincente, pronti per mettere in campo una formazione rinnovata e allargata. Sosteniamo i progetti di tutoraggio che rafforzano la convinzione che il lavoro di squadra sia importante per tutto il movimento”, dichiara Stefano Tavecchio, Direttore Sportivo delegato femminile ASD Rugby Monza.

“Già all’esordio nella scorsa stagione la squadra ha dato dimostrazione del suo grande potenziale ed i risultati ottenuti lo hanno confermato. Quest’anno si parte da una formazione consolidata, ulteriormente rafforzata dall’arrivo di nuove giocatrici attirate dalla bontà del progetto e dall’innesto di ragazze provenienti dalla categoria Junior, settore questo in continua crescita e serbatoio di nuovi talenti. Ci aspettiamo una grande stagione ed un grande torneo Sforza”, dichiara Lele Paganini Direttore Sportivo CUS Milano Rugby.

“Siamo l’ultima squadra nata in provincia e ci affacciamo al palcoscenico della Serie A consci del grande salto in avanti che ci aspetta. Il Trofeo Sforza ci mette ancor più in diretta competizione con tre realtà solide e blasonate e questo non può che essere di ulteriore stimolo a fare sempre meglio, una partita dopo l’altra, per colmare il gap iniziale. Non vediamo l’ora di affrontare in campo le nostre avversarie, con il giusto rispetto ma senza nessun timore reverenziale, pronti a dare vita ad un Trofeo degno del crescente valore del rugby femminile lombardo”, commenta Cristian Agresta, assistente allenatore Mastine Rugby Parabiago.

Il rugby è inclusione e anche terzo tempo: per questo motivo le squadre si impegnano a portare avanti una comunicazione congiunta in vista dei match e feste a tema in occasione dei derby, per arricchire l’evento sportivo e contribuire a dare maggior risalto al rugby “in rosa”, disciplina che ha regalato al movimento azzurro le gioie più grandi degli ultimi anni nei confronti internazionali.

Il primo incontro del Trofeo Sforza è previsto per la prossima domenica 6 ottobre alle 15.30 al campo Rugby 7 Aceri di Settimo Milanese con il derby tra CUS Milano Rugby e Mastine Rugby Parabiago.

CURIOSITÀ:

• Nella stagione sportiva 2018-2019, la prima edizione era stata vinta dall’ASD Rugby Monza.

• Saranno ben 4 le giornate che vedranno tutte le squadre del Torneo Sforza impegnate negli scontri diretti.

• La Serie A femminile non ha mai avuto tante squadre iscritte come quest’anno: ci sono 4 gironi, di cui 1 meritocratico e 3 territoriali.

IL CALENDARIO

Domenica 6 ottobre 2019, ore 15.30

Campo Rugby 7 Aceri, Settimo Milanese – CUS Milano Rugby vs Mastine Rugby Parabiago

Domenica 20 ottobre 2019, ore 15.30

Campo Sportivo Chiolo, Monza – ASD Rugby Monza 1949 vs CUS Milano Rugby

Campo Mastini Rugby, Noverasco di Opera – Mastine Rugby Parabiago vs Chicken CUS Pavia

Domenica 3 novembre 2019, ore 14.30

Centro Sportivo Cravino, Pavia – Chicken CUS Pavia vs ASD Rugby Monza 1949

Domenica 1 dicembre 2019, ore 14.30

Campo Rugby 7 Aceri, Settimo Milanese – CUS Milano Rugby vs Chicken CUS Pavia

Campo Sportivo Chiolo, Monza – ASD Rugby Monza 1949 vs Mastine Rugby Parabiago

Domenica 15 dicembre 2019, ore 14.30

Campo Mastini Rugby, Noverasco di Opera – Mastine Rugby Parabiago vs CUS Milano Rugby

Domenica 19 gennaio 2020, ore 14.30

Campo Rugby 7 Aceri, Settimo Milanese – CUS Milano Rugby vs ASD Rugby Monza 1949

Centro Sportivo Cravino, Pavia – Chicken CUS Pavia vs Mastine Rugby Parabiago

Domenica 26 gennaio 2020, ore 14.30

Campo Sportivo Chiolo, Monza – ASD Rugby Monza 1949 vs Chicken CUS Pavia

Domenica 29 marzo 2020, ore 15.30

Centro Sportivo Cravino, Pavia – Chicken CUS Pavia vs CUS Milano Rugby

Centro sportivo Venegoni-Marazzini, Parabiago – Mastine Rugby Parabiago vs ASD Rugby Monza 1949