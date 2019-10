La Civica Scuola di Musica all’inaugurazione del “Giardino dei Giusti di tutto il mondo” di Milano

ore 20,30

Anfiteatro Ulianova Radice

Milano, Monte Stella QT8 – via Cimabue

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 4 ottobre 2019 – La Civica Scuola di Musica Antonia Pozzi di Corsico è lieta e onorata di portare la propria Musica

all’Inaugurazione del “Giardino dei Giusti di tutto il mondo” di Milano, domenica 6 ottobre 2019.

Scelta come prestigiosa testimone del mondo musicale e culturale impegnata nella diffusione della Musica quale linguaggio universale di Pace tra i popoli,

la Scuola sarà rappresentata dal Trio Pierre Louys e dal Coro In…Canto.

La giornata di Festa aprirà alle 10,30 alla presenza della Senatrice a vita Liliana Segre, superstite dell’Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana.

In chiusura, dalle 18,30 alle 20,30, si esibiranno il Trio Pierre Louys – formato da Lorena Portalupi (pianoforte), Igor Riva (violino), Andrea Cavuoto (violoncello) – e il Coro In…Canto diretto da Antonella Gianese in:

“Musica al tramonto”, Concerto di Musica classica contemporanea. Musiche di A. Piazzolla e dal Film Les Choristes.

Ingresso libero.

Il Trio Pierre Louys si è costituito all’interno della Civica Scuola di Musica Antonia Pozzi di Corsico, ed è espressione dello spirito di ricerca e di approfondimento musicale che anima questa realtà.

Dal 2000 il Trio si esibisce nei principali festival italiani e in alcuni grandi appuntamenti internazionali come il Festival de le Naciones di Havana e il Gretry di Liege. Il repertorio spazia dal ‘700 al periodo contemporaneo, con una particolare attenzione al secondo ‘800 e al primo ‘900 francese.

Il Coro In…Canto è il gruppo vocale femminile sorto nel 1999 intorno dal lavoro di Antonella Gianese presso la Civica Scuola di Musica Antonia Pozzi di Corsico. Negli ultimi anni l’Ensemble ha iniziato una intensa attività concertistica che lo ha portato a esibirsi in importanti manifestazioni in Italia e all’estero.