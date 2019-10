MONZA E BRIANZA. PREMIO ‘BEATO TALAMONI’: I PREMIATI

F. SALA: IMORTANTE OCCASIONE PER CELEBRARE LA BRIANZA E SUOI VALORI

Monza, 03 ott) “Questo premio rappresenta un’occasione

importante per celebrare le eccellenze della Brianza, portando

in alto i valori di famiglia, impresa, comunita’ e sport tipici

del nostro territorio”. Lo ha detto il vicepresidente di Regione

Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Universita’,

Export e Internazionalizzazione Fabrizio Sala, in occasione

della cerimonia di consegna del premio ‘Beato Luigi Talamoni’.

RICONOSCIMENTO PRESTIGIOSO – Questo prestigioso riconoscimento,

promosso dalla Provincia di Monza e Brianza, e’ conferito alle

eccellenze del territorio che si sono distinte, tra gli altri,

nei campi dell’impresa, cultura, sociale, arte e sport.

I PREMIATI DEL 2019 – Di seguito, l’elenco dei premiati e le

relative motivazioni:

– cav. uff. Raffaele Morandini (Comune di Seveso) – campione in

differenti discipline sportive, tra cui l’alpinismo, e’ l’unico

brianzolo ad avere ricevuto numerose alte onorificenze dello

Stato, tra cui la Palma d’Oro al Merito tecnico del C.O.N.I. Si

e’ reso poi protagonista di un gesto eroico per cui e’ stato

insignito della Benemerenza al Merito Civile dal Ministero

dell’Interno;

– Domenico Flavio Ronzoni (Comune di Briosco) – vanta una

attivita’ trentennale nel campo della ricerca storica e

dell’attivita’ editoriale con una attenzione particolare alla

Brianza, alla sua storia, alle sue tradizioni, ai suoi

personaggi;

– Polisportiva Sole A.S.D Onlus (Comune di Lissone) – punto di

riferimento nel territorio della Federazione Regionale Special

Olympics, rappresenta un vero esempio di inclusione valorizzando

le potenzialita’ motorie di atleti “speciali”;

– Associazione culturale musicale Ettore Pozzoli (Comune di

Seregno) – realta’ presente dal 2007 per promuovere una cultura

musicale attraverso la valorizzazione di giovani talenti della

Brianza e della Lombardia;

– Valentino Giambelli – alla memoria (Comune di Monza) –

brianzolo doc, persona geniale ricca di accattivante umanita’,

amante del calcio prima giocato con capacita’ e passione e poi

promosso con grande impegno, ha legato il suo nome a quello del

Calcio Monza di cui e’ stato Presidente per ben 19 anni.

MENZIONE D’ONORE – Due particolari menzioni d’onore sono state

conferite a Claudia Limonta Rovagnati, presidente della

Rovagnati, e a don Naborre Nava, compianto sacerdote di Veduggio

con Colzano, su proposta del Presidente della Provincia di Monza

e della Brianza Luca Santambrogio