PET THERAPY, BOLOGNINI: DAGLI ANIMALI UN CONTRIBUTO IMPORTANTE PER IL BENESSERE DELLE PERSONE

A FIERA MILANO CITY L’ESPERIENZA DEI CANI GUIDA LIONS LIMBIATE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 4 ottobre 2019 – “Siamo lieti di essere testimonial

istituzionale di questa importante iniziativa pubblica dedicata

al mondo degli animali e, in particolare, al rapporto affettivo

uomo-animale. Un mondo da esplorare e conoscere da vicino, in

cui regole, consapevolezza, senso della responsabilita’ sono

fattori preliminari essenziali prima di fare una scelta di

adozione”. Cosi’ l’assessore alle Politiche sociali, abitative e

Disabilita’ Stefano Bolognini, che, oggi, ha partecipato a ‘Pets

in the city’, dimostrazione dei cani da guida dei Lions,

organizzata nell’ambito di ‘Milano Pet Week’ a Fiera Milano

city.

CONTRIBUTO ESSENZIALE PER IPOVEDENTI – “Regione Lombardia – ha

precisato l’assessore lombardo -, tramite l’Assessorato alle

Politiche sociali, abitative e Disabilita’, da diversi anni

sostiene le associazioni del terzo settore che curano

l’addestramento dei cani guida per le persone ipovedenti”. Una

di queste, l’Associazione Lions di Limbiate, dal 1965 a oggi ha

addestrato e consegnato gratuitamente circa 2100 cani guida a

chi ne ha fatto richiesta. “Non potevamo quindi non essere

presenti in questa importante occasione pubblica, da un lato,

per testimoniare il supporto istituzionale alle associazioni

che, con professionalita’ e dedizione, addestrano i cani guida da

affiancare alle persone ipovedenti e, dall’altro, perche’

crediamo nel valore multidimensionale e nel benessere che puo’

nascere dal rapporto uomo-animale”.

ANIMALI DOMESTICI VALORE AGGIUNTO – “In Italia – ha ricordato

Bolognini – oltre il 50 per cento delle famiglie ha un cane, un

gatto o un altro animale in casa, a dimostrazione della diffusa

consapevolezza del valore e del contributo che questi

meravigliosi animali sono in grado di offrire. C’e’ un grande

interesse che ruota intorno al mondo degli animali domestici e

c’e’ grande consapevolezza e rispetto dei loro bisogni e delle

loro esigenze individuali. La presenza di un cane o un gatto

nella vita rappresenta un valore affettivo importante a volte

anche di carattere terapeutico”.

LEGAME INDISSOLUBILE TRA UOMO E ANIMALE – “Non a caso – ha

aggiunto Bolognini – con il termine ‘Pet therapy’ si indica il

rapporto affettivo che si stabilisce tra uomo-animale, da cui

derivano sostegno psicologico, gioco e sviluppo della capacita’

di relazionarsi con gli altri. Gli animali domestici sono in

grado di costruire con la persona un legame indissolubile di

grande fiducia, un legame che puo’ durare anche anni. Sono capaci

di ricambiare l’attenzione e l’affetto con una dedizione totale.

La loro presenza aumenta il buon umore, conferisce positivita’ e

benessere, spinge la persona a muoversi, ad uscire di casa e

relazionarsi con gli altri. La presenza di pets nella vita delle

persone rappresenta un aiuto importante per se’ e per la

famiglia, sia sul piano emotivo che affettivo, contribuendo a

migliorare la condizione di solitudine in cui a volte si

ritrovano le persone. Inoltre, cani e i gatti hanno un ruolo

importante nel processo educativo dei bambini e rappresentano a

volte importanti figure di riferimento per la protezione della

casa e della famiglia”.

ASSOCIAZONI PRESENTI IN FIERA – Di seguito alcune delle

Associazioni del Terzo settore presenti a ‘Pets in the City’:

associazione culturale Mylandog; Rescue Bau Onlus; Fondazione

Baratieri onlus; Progetto Aquila; Pet rescue Italia Onlus

Organizzazione no profit; Leal – Lega antivivisezionista; Save

the Dogs and other Animals onlus; Lega nazionale per la difesa

del Cane sez. di Milano; Areacanimilano Adozioni; Pet Levrieri

Onlus; Leidaa Lega Italiana difesa animali e ambiente;

Associazione Zampe d’oro Onlus; Una zampa per la Spagna Onlus;

La mia Ombra Scodinzola Onlus; Associazione Italia Podenco;

Lions di Limbiate.