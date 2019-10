POLITICHE SOCIALI. IL 5 OTTOBRE TORNA LA FESTA “ESAGERATA” A CASA JANNACCI

Musica, mostre e live show allo storico dormitorio comunale di viale Ortles

Milano, 4 ottobre 2019 – Torna a Casa Jannacci, l’antico dormitorio comunale di viale Ortles 69, lo spettacolo “esagerato”. Domani, sabato 5 ottobre, la struttura a gestione pubblica per senza dimora più grande e antica d’Europa apre le porte alla città per un pomeriggio di festa.

Il programma della giornata, organizzata dal Comune di Milano (che gestisce la struttura in collaborazione con la cooperativa Spazio aperto servizi), è molto vario e ampio e si svolgerà nei padiglioni e nel giardino di Casa Jannacci in viale Ortles 69: si parte (ingresso da via Calabiana) alle 14,30 con l’esibizione del Coro “Unum” di Casa Jannacci. Dalle 15 alle 17 sarà il momento di Zelig Time, il famoso show televisivo che sbarcherà per un giorno nel cortile di viale Ortles. A intrattenere gli ospiti con la loro comicità ci saranno Davide Paniate, Federico Basso, Vincenzo Albano e Ippolita Baldini. Alle 17 sarà la volta di uno spettacolo musicale con “AllegroModerato Inband”, “Rusty Flams” e “No Singer Band”. Alle 18 il pomeriggio si concluderà con un aperitivo musicale aperto a tutti con “Intesi come tram”.

Durante tutta la giornata saranno aperte e a disposizione dei cittadini mostre, giochi e animazione per bambini, l’esposizione dei lavori svolti presso i Centri socio Ricreativi Culturali. All’organizzazione del pomeriggio hanno collaborato Smemoranda e tanti musicisti e artisti amici della Casa dell’Accoglienza.

Alla festa interverrà, alle 16, anche l’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti.