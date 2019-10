RIFIUTI, REGIONI PROPONGONO EMENDAMENTO A NORMATIVA SU ‘END OF WASTE’

ASSESSORE CATTANEO: ATTENDIAMO RISPOSTA DA GOVERNO E PARLAMENTO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 4 ottobre 2019 – L’assessore all’Ambiente e Clima di

Regione Lombardia Raffaele Cattaneo ha partecipato, ieri mattina,

alla riunione della ‘Commissione ambiente ed energia’ della

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sul tema

‘End of Waste’, il processo di recupero del rifiuto. Durante la

riunione sono stati approvati, all’unanimita’, tre documenti:

RISOLUZIONE – Una risoluzione che ribadisce la volonta’ di fare

salve le autorizzazioni esistenti per tutta la filiera dell’end

of waste, anche in materia di biometano;

PROPOSTA DI EMENDAMENTO – Una proposta di emendamento alla

normativa nazionale vigente, condivisa da tutte le Regioni, che

risolve definitivamente il problema dell”end of waste’,

reintroducendo il ‘caso per caso’, secondo le linee indicate

anche dal sistema industriale – in particolare del settore

ambiente – e dai sindacati, a tutela della filiera dell’economia

circolare;

LETTERA AL MINISTRO COSTA – Il testo di una lettera, inviata

oggi al ministro Sergio Costa, con la richiesta di individuare

al piu’ presto la modalita’ con cui approvare l’emendamento

condiviso e la segnalazione dell’urgenza del problema.

CATTANEO: SERVE NORMA CHIARA – “Sono molto soddisfatto che tutte

le Regioni abbiano condiviso la posizione che la Lombardia ha

sostenuto fin dall’inizio – ha commentato l’assessore Cattaneo

-. Occorre una norma chiara sull”end of waste’, che non solo

salvaguardi quello che c’e’, ma permetta di rimettere in moto la

filiera dell’economia circolare, anche per i rinnovi e le nuove

autorizzazioni”.

REINTRODURRE LE AUTORIZZAZIONI – “Per fare cio’ occorre

reintrodurre le autorizzazioni caso per caso in capo alle

Regioni e agli altri Enti competenti, Provincie e Citta’

Metropolitane. Solo cosi’ – ha concluso Cattaneo – si potra’

evitare quello che purtroppo sta accadendo, ovvero il blocco

dell’intera filiera del riciclo e del riuso, che tutti a parole

dicono di voler sostenere. La posizione unitaria delle Regioni

chiama Governo e Parlamento ad atti conseguenti gia’ nelle

prossime ore”.

