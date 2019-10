Rozzano. A colazione con Agata Christie in biblioteca

La biblioteca di Cascina Grande propone per domenica 6 ottobre le letture dedicate alla regina del giallo Agata Christie, autrice di molte opere letterarie di successo mondiale, accompagnate da una colazione ispirata alla scrittrice .

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 34ottobre 2019 – Agatha Christie, la “signora del crimine” ha scritto la storia dei libri gialli. La biblioteca di Cascina Grande le dedica l’appuntamento di domenica 6 ottobre alle ore 10.30, per scoprire la sua vita e le sue opere e assaporare con i partecipanti una colazione ispirata alla scrittrice.

I suoi personaggi sono diventate vere icone del genere e capolavori come Dieci Piccoli Indiani o Assassinio sull’Orient-Express sono entrati così a fondo nell’immaginario collettivo da ispirare numerose serie e adattamenti cinematografici.

Un appuntamento dedicato alla “regina del giallo” per scoprire insieme a Ludovica Cima la vita di una delle più grandi scrittrici della storia. Grazie alla lettura dei suoi romanzi, Adriana Milani ci racconterà lo straordinario successo letterario, alcuni aneddoti della sua vita e altre curiosità. Non può mancare per tutti i partecipanti un’appetitosa colazione all’inglese.

Per partecipare all’incontro è necessaria la prenotazione confermando la presenza in biblioteca oppure chiamando il numero 02 89 25 931.

Redazione