(mi-lorenteggio.com) Brembilla ( val Brembilla), 4 ottobre 2019 – Nel primo pomeriggio di oggi, alle 13.58, in un’azienda agricola in via Sottocamorone, è avvenuto un infortunio mortale sul lavoro: un operaio è caduto in un cantiere da circa 4 metri. Trovato in Arresto cardiocircolatorio dai sanitari del 118 giunti anche con l’elisoccorso, l’uomo è deceduto. In corso i rilievi per ricostruire tutta la dinamica.

V. A.