ad Ottobre 5 appuntamenti con Il Buono in Tavola

Milano, 5 Ottobre 2019 – Il Buono in Tavola ad Ottobre mette a segno una bella cinquina: cinque i martedì del mercato agricolo all’ombra della Basilica di Sant’Eustorgio con il meglio della produzione agricola genuina e di stagione, dalle campagne lombarde alle tavole dei milanesi dà appuntamento in piazza Sant’Eustorgio dalle 8,30 alle 13,30 con i freschi di stagione, il pane fresco e la focaccia, farine, torte salate, dolci, conserve, il miele prodotto sulle montagne di Sondrio, i salumi di maiale e di capra bio, le deliziose verdure di Carbonara al Ticino, gli arrosti, le carni bianche e rosse, il latte e le uova di Bergamo, le marmellate, il riso, i vini naturali d’Oltrepo nettare d’uva da vigne centenarie, piatti pronti da asporto per una pausa pranzo sana e genuina, la produzione di Cascina Santa Brera, realtà agricola bio del Parco Agricolo Sud. E ancora i formaggi vaccini, quelli bio di capra dei pascoli di Montegrino e Capracanta, formaggio caprino a latte crudo del progetto filiera di Slow Food Sopra La Panca.

Ritornano inoltre i jolly de Il Buono in Tavola: 3 i produttori che si passeranno il testimone di martedì in martedì. L’8 Ottobre l’appuntamento è con lo zafferano prodotto nel cuore della Brianza da Anima Rossa. Seguiranno poi i frutti di bosco in vasetto o trasformati in deliziose marmellate e composte di Cascina di Mezzo (15 Ottobre) e l’olio extra vergine di oliva Garda DOP biologico di La Cavagnina (22 Ottobre).

Il Buono in Tavola è una piccola realtà, un piccolo mercato agricolo di produttori e prodotti ai prezzi più equi in termini di rapporto qualità-prezzo che da quattro anni, grazie ad un bando del Comune di Milano, anima i martedì mattina della Milano dei Navigli con prodotti a filiera completa, sostenibilità, biodiversità.

Il Buono in Tavola

1, 8, 15, 22, 30 Ottobre 2019

dalle 08,30 alle 13,30

Piazza Sant’ Eustorgio, Milano

Ingresso libero