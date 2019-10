AGRICOLTURA, ROLFI: 5,5 MILIONI PER ABBATTERE INTERESSI BANCARI A IMPRESE COLPITE DA MALTEMPO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 ottobre 2019 – La Regione ha stanziato 5,5 milioni di

euro per il credito agevolato alle imprese agricole lombarde.

Torna una misura essenziale per il nostro comparto. Con queste

risorse incentiviamo gli investimenti, promuovendo

l’abbattimento degli interessi bancari sui finanziamenti.

Abbiamo previsto ulteriori agevolazioni, fino ad arrivare

all’abbattimento del 100 per cento del tasso di interesse per le

aziende agricole colpite da maltempo”. Queste le parole di Fabio

Rolfi, assessore regionale lombardo all’Agricoltura,

Alimentazione e Sistemi verdi in merito al decreto pubblicato

questa mattina sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia,

riguardante il bando per le agevolazioni finanziarie alle

imprese agricole per il credito di funzionamento.

IL FINANZIAMENTO – Il finanziamento richiesto dall’azienda deve

avere una durata compresa tra i 24 mesi e i 60 mesi e deve

corrispondere a un importo compreso tra 50.000 e 150.000 euro.

Non possono beneficiare del contributo i finanziamenti gia’ in

essere alla data del 04 ottobre 2019. Il contributo massimo da

parte della Regione sara’ di 20.000 euro. Il bando e’ aperto dalla

data odierna.

SOSTEGNO A FABBISOGNO LIQUIDITA’ – “Questa misura e’ un sostengo

al fabbisogno di liquidita’ necessaria al funzionamento delle

aziende del settore primario – ha detto l’assessore -. Di fatto,

la Regione favorisce economicamente l’accesso al credito delle

imprese agricole attraverso il concorso nel pagamento degli

interessi sulle operazioni di credito effettuate dalle banche”.

VICINI AGLI AGRICOLTORI CONCRETAMENTE – “Ancora una volta

interveniamo per aiutare i nostri agricoltori a ripartire – ha

concluso Rolfi -. I dettagli del bando sono stati concordati con

le associazioni di categoria, con le quali continua una

collaborazione proficua e costante, che sta permettendo di

raggiungere risultati importanti per l’agricoltura lombarda”.

