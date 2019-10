Domenica 6 ottobre la PittaRosso Pink Parade

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 0ttobre 2019 – Si svolgerà a Milano, domenica 6 ottobre 2019, con partenza alle ore 10.30 da Piazza Castello.

Il ritrovo per tutti è dalle 7.30 al Villaggio PPP in Piazza del Cannone per le pratiche di ritiro pettorali e t-shirt e i preparativi pre-partenza. E’ previsto un percorso di 5km non competitivo. a PittaRosso Pink Parade nasce dall’incontro di PittaRosso e Fondazione Umberto Veronesi che, con il suo progetto Pink is Good, si impegna a sostenere la ricerca scientifica contro i tumori femminili e a sensibilizzare le donne sull’importanza prevenzione. Al momento gli iscritti sono oltre 10000.

Redazione