ITALIA/SVIZZERA, SERTORI: COMMISSIONE EUROPEA APPROVA PROPOSTA DI RIPROGRAMMAZIONE INTERREG

SBLOCCATI 10,6 MILIONI DI EURO PER VALORIZZARE PATRIMONIO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 04 ottobre 2019 – La Commissione europea ha approvato la

proposta di modifica del Programma di cooperazione Interreg V-A

Italia-Svizzera avanzata dal Comitato di Sorveglianza lo scorso

24 gennaio, che prevede lo spostamento di oltre 10,6 milioni di

euro dall’Asse 5 ‘Rafforzamento della governance

transfrontaliera’ all’Asse 2 ‘Valorizzazione del Patrimonio

naturale e culturale’, al fine di poter finanziare gli otto

progetti dichiarati ammissibili ma non finanziati per carenza di

risorse.

SOSTENERE ASSE 2 – “La modifica del programma di cooperazione e’

motivata dalla necessita’ di sostenere l’Asse 2, prioritario e

piu’ efficiente – ha commentato l’assessore agli Enti locali,

Montagna, Piccoli Comuni e Rapporti con la Svizzera Massimo

Sertori – tenuto conto dell’impatto positivo che ha sui

territori in termini di crescita intelligente, sostenibile e

inclusiva e del conseguimento degli obiettivi definiti nel

programma di cooperazione”.

OCCASIONE PER MIGLIORARE TERRITORI – “Sono molto soddisfatto di

questa decisione – ha aggiunto Sertori -, perche’, grazie alla

richiesta avanzata in maniera unanime dal Comitato, di cui

faccio parte in rappresentanza di Regione Lombardia, la

Commissione europea ha sbloccato le risorse necessarie al

finanziamento di ulteriori otto progetti strategici e di

qualita'”.

“Sara’ l’occasione – ha concluso l’assessore – per gli Enti

locali interessati a ottenere un finanziamento per migliorare i

propri territori, obiettivo che il mio Assessorato perseguita e

promuove”.

A seguito della riassegnazione, il sostegno del Fondo europeo

per lo Sviluppo regionale (Fesr) per ciascun Asse e’ cosi’

modificato: nell’Asse prioritario 2, aumenta di 9,15 milioni di

euro e nell’Asse prioritario 5 diminuisce del medesimo importo.

La cifra indicata nel documento della CE e’ relativa alla sola

quota FESR (di competenza della UE) e a tale somma si deve

aggiungere la quota di cofinanziamento nazionale pari a 1,48

milioni di euro.

TRA COMO, SONDRIO E VARESE SEI DEGLI OTTO PROGETTI FINANZIABILI

Di seguito i sei progetti lombardi, tra

gli otto finanziabili a seguito della riprogrammazione:

– ASTRONETILO – Capofila italiano Comune di Sormano (CO). Il

progetto, con un investimento che ammonta a 1,7 milioni di euro

per la parte italiana e a 174.00 franchi svizzeri per la parte

svizzera, promuove la valorizzazione turistica dell’area di

confine attraverso la creazione di una rete transfrontaliera di

osservatori astronomici (Sormano, Campo dei Fiori, Monte Lema e

Saint Barthelemy);

– CON VALORE – Capofila italiano Comune di Tirano (SO). Il

progetto, con un budget di 1,3 milioni di euro per la parte

italiana e 228.000 franchi per la parte svizzera, intende

valorizzare gli stretti legami storici, sociali e culturali tra

Valtellina e Valposchiavo per migliorare la conservazione del

patrimonio architettonico e paesaggistico condiviso;

– MULM – Capofila italiano Consorzio di Bonifica Est Ticino

Villoresi (VA). Il progetto, con un budget di 1,6 milioni di

euro per la parte italiana e 536.000 franchi per la parte

svizzera, e’ finalizzato alla creazione di un collegamento

culturale tra i territori italiano e svizzero, che prende spunto

dalla recente inaugurazione della Galleria San Gottardo avvenuta

nel 2016;

– MUSEO DIFFUSO MSG – Capofila italiano Comunita’ Montana del

Piambello (VA). Il progetto, con un budget di 1,6 milioni di

euro per la parte italiana e 150.000 franchi per la parte

svizzera, intende promuovere l’area del Monte S. Giorgio,

riconosciuto Patrimonio dell’Unesco nel 2003, attraverso la

nuova veste del museo diffuso transfrontaliero;

– SPLUGA 2.0 – Capofila italiano Comune di Madesimo (SO). Il

progetto, con un budget di 1,6 milioni di euro per la parte

italiana e 162.000 euro per la parte svizzera, vuole

salvaguardare e ripristinare il patrimonio storico e culturale

delle aree alpine attraverso percorsi emozionali, proponendo la

via Spluga attraverso audioguide speciali e e-bike su sentieri

che si snodano tra cabine telefoniche dismesse trasformate in

infopoint, ponti tibetani e gallerie;

– XPERIALPS – Capofila italiano Comune di Buglio in Monte (SO).

Il progetto, con un budget di 1,2 milioni di euro per la parte

italiana e 100.000 franchi per la parte svizzera, punta al

recupero delle produzioni enogastronomiche tipiche, alla

sostenibilita’ e all’intermodalita’, legandole allo slowbike e al

bike gourmet con la proposta di itinerari tematici che puntano a

laboratori gastronomici presso le strutture ricettive che hanno

aderito al progetto.