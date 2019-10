Le banche si mettono in mostra: il 5 ottobre aperti 100 palazzi storici

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 ottobre 2019 – E’ un’opportunità straordinaria per il grande pubblico visitare e conoscere la bellezza del patrimonio artistico delle fondazioni bancarie. Le giornate ABI dimostrano anche il lavoro meritorio e decennale che hanno svolto le banche per conservare questo inestimabile patrimonio. Si può e dovremo fare di più per i privati che tutelano e valorizzano il patrimonio artistico italiano”. Così il Ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini alla presentazione della XVIII° Edizione di invito a Palazzo ABI.

Quest’anno la manifestazione, giunta alla XVIII edizione, si svolgerà sabato 5 ottobre dalle ore 10 alle ore 19 i palazzi storici delle Banche operanti in Italia e delle Fondazioni di origine bancaria aprono le porte delle proprie sedi storiche e degli edifici più recenti commissionati ai più affermati architetti contemporanei.

L’ingresso è libero ed è arricchito da mostre, laboratori e concerti. I visitatori saranno accompagnati da guide specializzate. In alcuni casi è richiesta la prenotazione (si consiglia di consultare le schede informative dei singoli palazzi).

Le Banche e le Fondazioni organizzeranno, inoltre, visite guidate illustrate da studenti delle scuole superiori. Guida per un giorno è il nome dell’iniziativa che ha lo scopo di diffondere l’arte nelle scuole, e sarà sostenuta dagli Uffici scolastici regionali.