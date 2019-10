Lissone. Biblioteca Civica, al via i progetti per avvicinare bambini e ragazzi alla lettura

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 5 ottobre 2019 – Una proposta variegata, dedicata alle più giovani generazioni, per avvicinare bambini e ragazzi al piacere della lettura.

È questo il progetto sostenuto anche per l’annualità 2019/2020 dall’Amministrazione Comunale di Lissone che ha approvato il programma delle attività della Biblioteca Civica per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e per i bambini nella fascia d’età 0-6 anni.

Nel periodo compreso tra ottobre 2019 e maggio 2020, saranno due i progetti che verranno sviluppati, per un investimento complessivo pari a 11.000 euro: “Appuntamento in Biblioteca” destinato, appunto, ai ragazzi in età scolare e “Nati per leggere” per i piccoli.

Entrambi i percorsi avranno lo scopo di avvicinare i partecipanti alla lettura e alla conoscenza dei servizi bibliotecari, contribuendo ad ampliare esperienze e competenze culturali in relazione alle diverse fasce di età.

“Appuntamento in Biblioteca” si articolerà in molteplici giornate dedicate ai ragazzi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, con incontri curati da esperti e appuntamenti organizzati direttamente dagli assistenti di biblioteca con esperienza specifica.

Viene confermata l’esperienza con le scuole superiori già iniziata lo scorso anno e che viene arricchita di un’ulteriore proposta.

Per i più piccoli sarà invece disponibile il percorso “Nati per leggere”, un progetto che ha come obiettivo la diffusione capillare della lettura tra i bambini da 0 a 6 anni attraverso la collaborazione fra bibliotecari e pediatri. Promosso a livello nazionale dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino, “Nati per leggere” nasce dalla convinzione che la lettura sia un’opportunità fondamentale di sviluppo, sia per i bambini che per gli adulti che li accompagnano nella crescita.

La novità di quest’anno consisterà in un incontro con le mamme in dolce attesa per far comprendere subito l’importanza della lettura nella formazione anche dei piccolissimi.

“Il nido: il mio grembo, la sua tana, il nostro nido” sarà il titolo dell’evento in programma mercoledì 20 novembre alle 10.30 che, in occasione della settimana nazionale “Nati per Leggere”, si svilupperà in un incontro/laboratorio dedicato alle future mamme. Attraverso una serie di esperienze tattili ed un laboratorio creativo, le gestanti proveranno ad immaginare e disegnare il nido dove cresce il proprio piccolo, seguite nel percorso dalla drammaterapeuta Chiara Elli.

“Come Amministrazione siamo da sempre attenti alle attività che riguardano il rapporto fra lettura e giovani generazioni ed a fornire sin dai primi mesi gli strumenti utili per far avvicinare le famiglie alla lettura – commenta l’assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili Alessia Tremolada – La nostra biblioteca si conferma un punto di riferimento culturale e un mezzo di valore per proporre attività dedicate a ragazzi e bambini. Come nelle annate precedenti, non mancheranno incontri, laboratori, concorsi e giochi, ogni volta diversi ma legati da un denominatore comune: il piacere la lettura e la scoperta della cultura in un modo nuovo e accattivante”.

