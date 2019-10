MILANO. CASE ALER, ASSESSORE BOLOGNINI: ABBIAMO RECUPERATO 2.000 ALLOGGI SFITTI E ABBASSATO TREND OCCUPAZIONI ABUSIVE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 ottobre 2019 – Fare il punto con tutte le Istituzioni

e i rappresentati delle Forze dell’Ordine sui settori ‘caldi’

della citta’ con un’attenzione particolare alle case popolari e

alla situazione di Rogoredo. Questo l’obiettivo del Comitato

provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza che si e’ tenuto

in prefettura a Milano, presieduto dal ministro dell’Interno,

Luciana Lamargese, cui ha partecipato, su delega del presidente

della Regione Lombardia, Attilio Fontana, l’assessore alle

Politiche sociali, abitative e Disabilita’, Stefano Bolognini.

2.000 ALLOGGI ALER ABBIAMO RECUPERATI – “Da aprile 2018 – ha

spiegato Bolognini – Aler, solo a Milano, ha recuperato circa

2.000 alloggi sfitti e lo stesso ha fatto il Comune di Milano.

Quando ci sono queste forme di collaborazione, le stesse che ci

hanno permesso di raggiungere risultati importante anche a

Rogoredo, i risultati arrivano”.

-400 OCCUPAZIONI ABUSIVE – L’assessore ha anche ricordato come

si stia anche invertendo il trend relativo alle occupazioni

abusive. “Se dal 2012 al 2018 – ha detto – sono sempre

aumentate, ora qualcosa sta cambiando. Siamo infatti passati da

4.500 a circa 4.000. Cio’ significa che gli interventi sociali e

di rigenerazione urbana che abbiamo messo in campo stanno

funzionando”.

L’assessore ha citato anche i successi ottenuti in contesti

piuttosto complicati come Via Fulvio Testi, via Manzano, via

Bolla, e via Vincenzo da Seregno. “Le persone che abitano in

questi quartieri popolari – ha aggiunto Bolognini – vogliono

sentire la presenza dello Stato per riappropriarsi della propria

citta’. E anche in queste zone abbiamo fatto grossissimi passi

avanti”.

ALER VANTA CREDITI PER 300 MILIONI – Sempre riferendosi alla

situazione dei quartieri popolari milanesi, Bolognini ha lodato

l’importante lavoro della Guardia di finanza in un contesto di

forte illegalita’. “Aler – ha ricordato – vanta 300 milioni di

euro di crediti di morosita’ consolidata (colpevole e

incolpevole). In questo quadro, l’accertamento dei dati dei

patrimoni e’ fondamentale per procedere con il recupero dei

crediti e per aiutare chi veramente ha bisogno e ha diritto e

procedere allo sgombero di chi non ha titolo”.

“Oggi – ha concluso Bolognini – abbiamo condiviso il ‘modello

Lombardia’, un modo di agire improntato sulla leale

collaborazione con tutti che e’ in segnale molto importante per

la citta'”.