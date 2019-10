MILANO. “SPORT 6 PER TUTTI” IN MUNICIPIO 6

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 ottobre 2019 – Domenica 6 ottobre arriva in Municipio 6 la seconda tappa di “Sport 6 per tutti 2019”, la grande festa dello sport organizzata da Comunità Nuova Onlus, in collaborazione con il Municipio 6, molte Associazioni sportive del territorio e con il patrocinio di CONI – Comitato Regionale Lombardia. Una giornata dedicata allo sport, ai suoi valori e all’accessibilità, per rendere le discipline sportive più diverse alla portata di tutti.

La manifestazione si svolgerà domenica 6 ottobre in via Anemoni (Primaticcio) in due momenti distinti. Alle 10.30 è in programma la “Family Run”, la corsa non competitiva di 2 km dedicata a famiglie e singole associazioni, mentre dalle 14.30 alle 18.30, via libera allo sport con dimostrazioni e lezioni gratuite di circa 25 discipline (tra cui arrampicata, bocce, skateboard, baseball, baskin e molte altre) e un obiettivo: rendere le discipline accessibili anche alle persone con disabilità.

“Con la seconda edizione di “Sport 6 per tutti” continuiamo il lavoro di costruzione di una grande rete virtuosa, fatta da Amministrazione pubblica, associazioni e singoli cittadini, intorno ai temi e ai valori dello sport all’insegna dell’accessibilità per tutti – dichiara il Presidente di Municipio 6 Santo Minniti -. Una bella occasione per tutti e per conoscere anche le discipline meno note, un’iniziativa in cui sarà possibile toccare con mano la potenza dello sport: un elemento che unisce e non divide”.

“La manifestazione “Sport 6 per tutti” che si terrà domenica 6 ottobre nell’area di via degli Anemoni sarà un giorno di festa, di sport e aggregazione per l’intera cittadinanza – spiega l’Assessore allo Sport del Municipio 6 Costanzo Ariazzi -. La grande forza di “Sport 6 per tutti” è che le attività saranno accessibili anche alle persone con disabilità. Cittadine e cittadini potranno così assistere gratuitamente a numerose dimostrazioni sportive offerte dalle atlete e dagli atleti, oppure scendere in campo in prima persona mettendosi alla prova. Ringrazio la cittadinanza, gli organizzatori e tutti i volontari che con la loro opera permetteranno ancora una volta l’ottima riuscita di questa bella giornata di sport” conclude.

