Buccinasco. Sorpreso mentre lancia droga ai clienti dal balcone, arrestato

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 6 ottobre 2019 – L’altro ieri, i Carabinieri della locale Stazione Carabinieri, durante servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza un italiano, classe 1970, di origini calabresi, nullafacente, censurato, con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente.

I militari lo hanno notato mentre dal balcone della propria abitazione, sita al 4′ piano, cedeva dosi di stupefacente ad occasionali acquirenti che lo attendevano in strada.

L’ equipaggio della pattuglia decideva di bloccarlo e procedere con perquisizione domiciliare di iniziativa, trovando un involucro contenente complessivi 3 grammi di s marjuana.

L’ Arrestato è stato trattenuto interno camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

V. A.