CORSICO. DUE STRANIERI SEQUESTRANO E PICCHIANO UNA CONNAZIONALE

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 6 ottobre 2019 – I Carabinieri della Sezione Radiomobile, guidati dal Maresciallo Grimaldi, hanno tratto in arresto C. O. e C. A. (marocchini cl. 92 e 95, censurati e irregolari sul territorio nazionale) perché responsabili, in concorso tra loro, di sequestro di persona e lesioni personali aggravate, reati commessi contro una loro connazionale cl. 98, convivente di uno dei due.

I Carabinieri sono intervenuti nella loro abitazione, sita in via Galilei n. 19, ove, su segnalazione pervenuta al 112 NUE di alcuni condomini che sentivano urla, era in atto una violenta lite tra conviventi.

Una volta sul posto, i militari, hanno accertato che poco prima, la vittima era stata aggredita fisicamente, anche mediante un bastone in legno di grandi dimensioni, dall’ex compagno, il quale, con l’aiuto dell’amico, aveva impedito che la donna potesse attivare i soccorsi chiudendola a chiave per alcune ore all’interno dell’abitazione e sottraendole il telefono cellulare.

Dai primi accertamenti l’ex convivente, non aveva accettato la decisione della vittima, di porre fine alla relazione sentimentale.

L’ appartamento dove i militari sono intervenuti era completamente a soqquadro con tutti i vetri delle finestre infranti.

La donna, dopo esser stata medicata in ospedale, ha una prognosi di 30 giorni per trauma cranico e policontusioni.

Gli arrestati, espletate formalità di rito, sono stati associati presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore.

V. A.