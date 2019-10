Monza. Travolto da un’auto dopo tamponamento con lite, deceduto 60enne

(mi-lorenteggio.com) Monza, 6 ottobre 2019 – Questa notte, intorno alle ore 1.30, lungo la Strada Provinciale 3 Imbersago, in via Adda, nel territorio comunale di Monza, un tamponamento è avvenuto tra vetture e un uomo di 60 anni di Caponago è deceduto travolto da un’auto, mentre stava discutendo con l’altro conducente, per una lite iniziata tra i due conducenti in viale Sicilia.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, due automediche e tre ambulanze, ma, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Cinque le persone coinvolte nel sinistro: ltri due feriti sono stati trasportati in codice verde, uno all’ospedale di Vimercate e uno al San Gerardo.

L’investitore, un ragazzo di 30 anni di Brugherio, è stato subito sottoposto a tutti gli accertamenti del test alcolemico risultando positivo con 1,7; quindi, è stato, arrestato dai Carabinieri, accorsi per i rilievi del sinistro, con l’accusa di omicidio stradale.

V. A.