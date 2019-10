Opera. Inaugurato il Palalombardia

(mi-lorenteggio.com) OPERA, 06 ottobre 2019 – Taglio del nastro per la nuova struttura sportiva di via Lombardia ormai da tutti conosciuta come “PalaLombardia”. “Credo ormai sia sotto gli occhi di tutti che, per la nostra amministrazione, lo sport è una priorità. Lo è per più motivi: trasmette principi sani, aiuta i bambini a diventare adulti e responsabili”. Così il sindaco Antonino Nucera ha introdotto l’inaugurazione della tensostruttura scolastica ad uso polivalente, un nuovo punto di riferimento per lo sport e per le iniziative culturali del territorio. Dotata di apposito parcheggio che ospita almeno 50 posti, la palestra abbraccia più discipline: dalla pallacanestro alla pallavolo per continuare con la ginnastica artistica e le altre attività che possono essere realizzate in uno spazio di oltre 1000 metri quadrati .

Insieme agli amministratori comunali, ieri c’era ASD Città di Opera, la polisportiva che tiene alti i colori sociali del Comune di Opera che, da quest’anno, sarà anche l’ente gestore degli impianti sportivi. “E’ la struttura che sognavamo da anni e sarà uno sprono per fare sempre di più – hanno detto i vertici di Asd Città di Opera Cristina Toniatti e Attilio Anelli – Siamo cresciuti molto: oggi contiamo 1300 atleti impegnati in 7 discipline e il nostro obiettivo è quello di diventare ancora più grandi. Quindi, le strutture non sono mai troppe”.

Inconfondibile la copertura azzurra, così come originali sono le sagome, rappresentanti le discipline sportive, sui muri della struttura.

“Unico neo di questa bella struttura– ha detto il sindaco – sono i problemi di umidità verificatisi negli spogliatoi che, in accordo con l’impresa costruttrice e asd Città di Opera verranno immediatamente risolti con una soluzione provvisoria e una volta terminato il monitoraggio sistemati definitivamente. Nel frattempo la struttura è accessibile, sicura e pronta ad ospitare nuove sfide per gli atleti operesi”.

Redazione