SANITA’. LOMBARDIA: AL VIA SERVIZIO TAXI PER TRASPORTO DIALIZZATI

AVVIATO IL PROGETTO SPERIMENTALE CON AREU E ASST NIGUARDA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 06 ottobre 2019 – “La tecnologia di pronto intervento di

Areu e quella di prenotazione dei taxi si uniscono per garantire

ai pazienti dializzati un servizio di trasporto innovativo,

funzionale ed efficace”. Lo annuncia l’assessore al Welfare

della Regione Lombardia Giulio Gallera, a margine del Congresso

dell’Associazione Emodializzati (Aned Onlus), commentando

l’avvio del progetto sperimentale che coinvolge alcuni pazienti

dell’Asst Grande Ospedale Metropolitano di Niguarda, con

l’obiettivo di utilizzare i taxi per il trasporto dei pazienti

dializzati autonomi o che non necessitano di accompagnamento.

COORDINAMENTO CENTRALIZZATO – “Regione Lombardia – spiega

l’assessore -, attraverso Areu, ha avviato un’attivita’ di

analisi a campione circa le modalita’ di svolgimento del servizio

di Trasporti Sanitari Semplici (pazienti dializzati), al fine di

garantire agli stessi pazienti un servizio adeguato e di

qualita’, da rendere il piu’ possibile omogeneo per tutte le

Aziende socio-sanitarie”.

“A seguito di tali verifiche – prosegue Gallera -, la Regione,

con Areu, ha ritenuto di avviare un’azione di centralizzazione

del coordinamento delle attivita’ di trasporto di questa

categoria di utenti, lasciando in capo alle Asst (medico

referente) la definizione delle modalita’ di trasporto dei

pazienti e la messa a disposizione delle risorse professionali

sanitarie, nei casi in cui venisse rilevata la necessita’ di un

accompagnamento sanitario”.

INTEGRAZIONE TRA SISTEMA PRENOTAZIONE TAXI E TECNOLOGIA AREU –

Per realizzare questa nuova modalita’ di erogazione del servizio,

che potra’ soddisfare le esigenze dei pazienti e adeguarsi ai

loro stili di vita, e’ stato necessario integrare il sistema

digitale del Comune di Milano per la prenotazione dei taxi con

l’infrastruttura tecnologica di Areu.

“Il servizio taxi per il trasporto dei pazienti negli

spostamenti casa/ospedale – aggiunge il responsabile della

sanita’ lombarda – prevede, qualora sia necessario, di

trasportare contemporaneamente piu’ utenti con lo stesso taxi se

l’orario fissato per il trattamento coincidesse o differisse al

massimo di 30 minuti, in modo da evitare lunghe attese

all’ospedale”.

SERVIZIO RISPONDA A ESIGENZE PAZIENTI – “Attraverso questa

sperimentazione – conclude l’assessore Gallera – intendiamo

individuare e proporre un servizio che meglio risponda alle

esigenze dei pazienti, in grado di adeguarsi alla loro

quotidianita’ e di garantire un miglior comfort del servizio di

trasporto, in termini di riduzione dei tempi di attesa del

mezzo, rapidita’ e comodita’ del trasferimento”.

L’ORIGINE DEL PROGETTO – Regione Lombardia, a seguito

dell’adozione della delibera X/2221/2014, ha avviato il percorso

per l’attivazione, da parte di Areu, della Centrale Operativa di

Continuita’ Assistenziale (Coca), presso l’Asst GOM di Niguarda,

per la gestione delle chiamate dirette al Servizio di Continuita’

Assistenziale. La presenza di questa Centrale operativa, con

un’attivita’ prevalente notturna e festiva, ha consentito di

pensare a un suo utilizzo in ore diurne feriali proprio per il

coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici, tra

cui il trasporto di pazienti sottoposti al trattamento di

emodialisi.