Asst Rhodense: report 2018 della Breast Unit

COME L’ASST-RHODENSE CURA IL TUMORE DELLA MAMMELLA

(mi-lorenteggio.com) Rho, 7 ottobre 2019. Il percorso di diagnosi e cura del tumore della mammella presso l’ASST-Rhodense si svolge all’interno della Breast Unit, una struttura ideale ed adeguata ritenuta la soluzione più appropriata ed efficace per la cura del più frequente tumore della donna, il tumore della mammella.

Infatti è scientificamente dimostrato che donne curate nei centri di senologia hanno una percentuale di sopravvivenza maggiore del 18% e una migliore qualità di vita rispetto a chi si rivolge in strutture che ne sono prive.

La Breast Unit è costituita da un team multidisciplinare di specialisti per la diagnosi e cura del tumore al seno che opera nel rispetto delle linee guida e degli standard europei, accompagnando la donna nel suo percorso diagnostico, terapeutico e di follow-up. Dal 2016, presso il Presidio Ospedaliero di Rho dell’ASST Rhodense è attiva la Breast Unit oggi coordinata dal Dr. Stefano Bellone; l’accorpamento di tutte le attività diagnostiche e chirurgiche presso questa sede ha garantito una maggior appropriatezza nella presa in carico della donna, con percorsi personalizzati ed ottimizzati più efficaci nella cura del tumore della mammella.

La gestione del percorso di cura di questa neoplasia si avvale di una equipe multiprofessionale di esperti costituita da radiologi, chirurghi senologi, chirurghi plastici, patologi, oncologi, psicologi, fisioterapisti, radioterapisti, medici nucleari, infermieri, tecnici di radiologia e anatomia patologia dedicati e Associazioni di Volontariato al fine di assicurare la continuità di cura ed il sostegno a tutte le pazienti.

Il percorso diagnostico inizia con le indagini strumentali svolte da Medici Radiologi di comprovata esperienza decennale in ambito senologico e dedicati alla diagnostica per immagini della mammella. Tale attività viene svolta in stretta collaborazione con il personale tecnico sanitario di radiologa medica, professionisti che ogni giorno lavorano utilizzando i cinque mammografi presenti in Azienda. Quattro di questi mammografi, digitali e di ultima generazione e di età pari o inferiore ai 5 anni, garantiscono una più precisa definizione dell’immagine offrendo una miglior capacità diagnostica con minor esposizione di radiazioni. Presso l’ambulatorio di Corsico è presente un ulteriore mammografo che, proprio perché obsoleto e non performante, non viene impiegato in nessuna attività diagnostica.

Nel corso del 2018, l’attività di radiologia senologica presso l’ASST-Rhodense è stata svolta attraverso due modalità; quella di screening, cioè la ricerca di tumori della mammella in fase precoce, con esecuzione di oltre 10.000 indagini mammografiche presso le sedi di Rho, Garbagnate e Bollate e l’attività di radiologia senologica clinica, presso la sede di Rho che ha garantito l’esecuzione di 1300 ecografie mammarie e quasi 2200 mammografie grazie alla presenza di due mammografi digitali.

Uno dei mammografi presenti presso la radiologia di Rho è inoltre dotato di apposito sistema per l’esecuzione di biopsie mammarie stereotassiche (VAAB).

In collaborazione con il Servizio di Anatomia Patologica, tutta l’attività ago-aspirativa viene svolta presso il P.O. di Rho all’interno di un ambulatorio aperto tre giorni la settimana per garantire i minimi tempi di attesa. Annualmente vengono effettuati circa 500 ago-aspirati su noduli della mammella con successive diagnosi cito-istologiche comprensive di fattori prognostici utili alla terapia.

I nostri specialisti al fine di garantire ed offrire alle donne i migliori trattamenti possibili, effettuano riunioni multidisciplinari con cadenza settimanale per discutere ogni singolo caso sia prima dell’intervento sia dopo l’asportazione del tumore. Le decisioni terapeutiche che emergono durante tali incontri, vengono tempestivamente discusse e condivise con le Pazienti per offrire loro le più adeguate opportunità terapeutiche in rapporto alle caratteristiche cliniche e personali di ogni singola donna.

La comunicazione rappresenta un aspetto peculiare per il successo delle cure, pertanto le Pazienti vengono accolte dal chirurgo senologo in ambiente riservato e viene loro dedicato un tempo adeguato; il colloquio viene svolto mediante l’utilizzo di un linguaggio comprensibile e ampio spazio viene lasciato alle domande e ai dubbi della singola donna.

Presso la ASST Rhodense sono attivi ambulatori di screening per la promozione della prevenzione primaria, per la riduzione dei fattori di rischio e la diffusione dei corretti stili di vita. Sono inoltre presenti ambulatori specialistici senologici per prime visite e controlli in tutti i presidi Ospedalieri.

In collaborazione con le diverse associazioni di volontariato, gli specialisti della nostra Azienda effettuano attività di informazione mediante incontri con la popolazione e attraverso visite senologiche gratuite per l’individuazione delle forme tumorali precoci e per la prevenzione del tumore.

Ci piace sottolineare che la Breast Unit dell’ASST-Rhodense è una realtà sanitaria certificata mediante sistema UNIENISO90012015.

Redazione