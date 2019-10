Bollate: Nel magico mondo di Henry Potter

Ottobre 2019 in Biblioteca all’insegna di Henry Potter. In programma, 3 incontri di letture di brani, tratti dal primo libro della saga di Harry Potter, il maghetto più famoso di tutti i tempi. Le letture sono a ingresso libero e si terranno in sala ragazzi della biblioteca

Ecco le date:

1. Sabato, 12/10/2019 alle ore 10,30

2. Il bambino sopravvissuto, Lettere da nessuno, Diagon Alley, Il binario 9 ¾, Il cappello parlante.

3. Sabato, 19/10/2019 alle ore 10,30

4. Il maestro di pozioni, Halloween, Il Quidditch, Lo specchio delle brame.

5. Sabato, 26/10/2019 alle ore 10,30

6. La foresta proibita, La botola, L’uomo dai due volti.

SERATA FINALE IL 31 OTTOBRE

Le letture serviranno anche a preparare la magica serata a tema del 31 ottobre, in occasione di Halloween. L’iniziativa prevederà un cena magica in biblioteca con smistamento dei partecipanti nelle case di appartenenza; i quali, seguendo una trama, che li porterà nelle varie aule della scuola di magia e stregoneria, risolveranno un mistero finale.

L’ingresso sarà su prenotazione al costo di 5 euro a bambino e con posti limitati. La serata verrà garantita al raggiungimento di 20 partecipanti in età dagli 8 agli 11 anni.

La prenotazione potrà essere effettuata a partire da giovedì 17 ottobre 2019 esclusivamente recandosi in biblioteca per firmare la liberatoria da parte del genitore per la partecipazione alla serata. Non verrà restituito l’importo in caso di mancata partecipazione.

PER INFORMAZIONI:

Biblioteca Comunale di Bollate

0235005508

biblioteca.bollate@csbno.net