OLIMPIADI E INFRASTRUTTURE, FONTANA: SCARSO INTERESSE DA PARTE GOVERNO, SERVE PIU’ CONCRETEZZA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 07 ottobre 2019 – ) “Attraverso il ministro Spadafora, il

Governo ha finalmente chiarito che c’e’ la massima disponibilita’

a sostenere il progetto olimpico di Milano Cortina 2026 anche in

termini economici e finanziari con gli stanziamenti necessari”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio

Fontana a margine della riunione, terminata nel tardo pomeriggio

di oggi, presso la sede della Fiera di Verona, alla quale hanno

preso parte, oltre ai rappresentanti delle Regioni, dei Comuni e

del Coni, anche il ministro allo Sport e Politiche Giovanili

Vincenzo Spadafora.

“Abbiamo approfondito ulteriormente – ha aggiunto Fontana – le

valutazioni circa la nomina del manager che dovra’ guidare

l’organizzazione che ci portera’ all’evento. Siamo vicini alla

sua individuazione attraverso una scelta condivisa da tutte le

parti in causa”.

“Bene anche – ha concluso il governatore della Regione Lombardia

– i segnali giunti in tema di infrastrutture, con il ministro

dello Sport che ci ha garantito la sua disponibilita’ a

sollecitare la collega alle Infrastrutture Paola De Micheli per

affrontare la tematica dei collegamenti in tempi rapidi e con

concretezza”.

“Mi pare che, cosi’ come su tutto, il

Governo stia ponendo poca attenzione sulle Olimpiadi. Si stanno

facendo discorsi piu’ formali che sostanziali. Adesso bisogna

lavorare, al di la’ delle parole bisogna essere concreti, capire

in che modo puo’ intervenire il governo, assumersi degli obblighi

ben precisi”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio

Fontana, a margine del convegno ‘Infrastrutture e Olimpiadi’,

questa mattina, al Palazzo delle Stelline di Milano.

“Sul fronte delle infrastrutture – ha sottolineato il presidente

– abbiamo mandato una lettera all’ex ministro Toninelli prima

dell’estate in cui indicavamo le opere assolutamente necessarie,

in modo da avere una risposta. La risposta non e’ arrivata. A

breve chiederemo un nuovo incontro con il nuovo ministro per

capire cosa intenda fare il governo”.

Nel corso della tavola rotonda Fontana ha ribadito che “mai come

in questo periodo c’e’ l’opportunita’ di salire sul treno del

progresso e migliorare il futuro del nostro Paese, da nord a

sud. La politica in Italia – ha concluso – guarda sempre al dito

e non alla luna, o al massimo, alla prossima elezione. Occorre

invertire questa tendenza, avere un obiettivo preciso e

perseguirlo, anche facendo scelte impopolari. E’ il momento

della responsabilita'”.

‘MEGLIO RIQUALIFICARE L’ESISTENTE, NON SEMPRE OCCORRE IL NUOVO’

“Sugli impianti esistenti occorre

intervenire riqualificando, programmando investimenti e risorse

che devono essere utilizzate pienamente. Poter gestire un grande

flusso di atleti e spettatori consente di fare interventi

importanti per la citta’ e di lasciarli per chi vorra’ sfruttarli

dopo il grande evento”. Cosi’ Martina Cambiaghi, assessore allo

Sport e ai Giovani ha tratteggiato oggi lo scenario che si

presenta a Milano e alla Lombardia a meno di sei anni

dall’appuntamento olimpico del 2026. Lo ha fatto in occasione di

un evento in cui si e’ affrontato il tema del rapporto tra

infrastrutture e Olimpiadi invernali, questa mattina a Milano,

organizzato da Milano Serravalle Engineering.

CONTESTUALIZZARE GLI INTERVENTI – “Le infrastrutture devono

tenere conto del tessuto urbano in cui si collocano, – ha

osservato Martina Cambiaghi – tra periferie e luoghi

caratterizzati da problemi economici e situazioni dove e’ piu’

facile registrare situazioni di devianza”. “Milano Cortina 2026

– ha spiegato – puo’ giocare un ruolo importante: un esempio

concreto e’, per citare Milano, la possibilita’ di riqualificare

Rogoredo e di costruire un’arena che poi restera’ alla citta'”.

IMPATTO ZERO – Cambiaghi ha quindi ricordato che “quest’anno

abbiamo stanziato 10 milioni di euro per gli impianti sportivi e

8 milioni per gli impianti di risalita”.

La filosofia che guida Regione e’ intervenire a ‘impatto zero’.

“Preferiamo riqualificare l’esistente – ha detto in conclusione

l’assessore Cambiaghi – poiche’ il nuovo non e’ sempre necessario;

non vogliamo correre il rischio di avere cattedrali nel deserto.

Il lavoro di squadra e’ fondamentale, dobbiamo lavorare

nell’ottica di restituire al territorio quello che siamo in

grado di fare e vorremmo fare al meglio”.

BOLOGNINI: E’ ANCHE OCCASIONE PER ABBATTERE BARRIERE E MIGLIORARE INCLUSIVITA’ PERSONE

“Sport, gioco e tempo libero sono

fattori importanti per chi ha fragilita’. E l’inclusione puo’

essere piu’ facile, nelle diverse forme in cui lo sport puo’

essere vissuto, anche da spettatore. ‘Milano Cortina 2026′ sara’

l’occasione per affrontare il tema delle barriere in funzione

delle diverse disabilita’ e far crescere la possibilita’ di fare

attivita’ pur nei limiti della propria situazione fisica”.

Stefano Bolognini, assessore alle Politiche sociali, abitative e

disabilita’, e’ intervenuto cosi’ questa mattina a Milano, nel

corso di un evento organizzato da Milano Serravalle Engineering,

affrontando il tema dello sviluppo delle infrastrutture in vista

delle Olimpiadi invernali del 2026 in rapporto al bisogno di

inclusivita’ per chi e’ disabile.

GIOCARE INCLUSIVO – “Giocare e vivere insieme puo’ essere molto

naturale – ha aggiunto Bolognini -, lo abbiamo visto

recentemente inaugurando i ‘giochi inclusivi’ per i bambini

delle scuole primarie. A dicembre avremo le ‘Olimpiadi dei

sordi’ in Valtellina, appuntamento che ci sta particolarmente a

cuore. Per primi abbiamo approvato una legge sulla lingua dei

segni che non esisteva in Italia. Ora stiamo cercando di capire

quali momenti collaterali si potranno mettere in atto perche’ su

questo tema ci sia una sensibilita’ che oggi manca. Immaginate,

ad esempio, una persona che ha bisogno di informazioni sulle

Olimpiadi e non ci sente. Noi come Regione ci siamo gia’. E ci

saremo con i servizi adeguati.

“Penso poi – ha proseguito l’assessore – all’ultimo aspetto

legato all’housing sociale: le Olimpiadi possono rappresentare

uno strumento per superare alcune barriere e dare slancio a

alcune situazioni. Oggi il disabile non arriva in certi luoghi,

dobbiamo capire se questo evento sia occasione perche’ una parte

delle infrastrutture possa essere rivista e potenziata. Lo

stesso vale anche per i trasporti”.

LA ‘DOTAZIONE’ OLIMPICA, UN’EREDITA’ – Infine il villaggio

olimpico, oggi previsto a Porta Romana, una zona oggi degradata.

“Il rifacimento della stazione e la collocazione del villaggio

olimpico con le residenze – ha osservato Bolognini – consentira’

un approccio integrato intelligente in funzione delle

disabilita’. Delle 1260 camere previste il 44% sara’ accessibile

alle persone con disabilita’. Guardiamo a dopo: Milano ha una

popolazione di 200 mila studenti universitari”.