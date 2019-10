POLO TECNOLOGICO LODI, FORONI: GRANDE SODDISFAZIONE, PROGETTO ‘AGRI HUB’ FINANZIATO CON OLTRE 3 MILIONI DI EURO

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 07 ottobre 2019 – Tra i 33 progetti di eccellenza

finanziati nell’ambito della Call ‘Hub Ricerca e Innovazione’,

il terzo classificato nella sezione sostenibilita’ e’ ‘Agri Hub’,

coordinato da Ptp Science Park, la newco nata con l’obiettivo di

implementare il piano di rilancio delle attivita’ del Parco

Tecnologico Padano.

“Esprimo grande soddisfazione per questo risultato – ha

commentato l’assessore al Territorio e Protezione civile Pietro

Foroni – e sottolineo la grande attenzione mostrata da Regione

Lombardia in questi anni per le attivita’ del centro di ricerca

lodigiano”. Il progetto e’ stato finanziato con un contributo

complessivo di 3 milioni e 270 mila euro.

OBIETTIVO? LODI PRINCIPALE HUB ITALIANO DI RICERCA – Obiettivo

del progetto Agri Hub e’ sviluppare i contenuti scientifici del

Polo della Ricerca di Lodi per farlo diventare a tutti gli

effetti il principale hub di ricerca in ambito agroalimentare a

livello nazionale, tramite l’aggregazione di imprese e centri di

ricerca presenti nel Polo affinche’ divengano propulsori della

crescita economica sostenibile per contribuire alla promozione

ed al mantenimento della leadership tecnico-scientifica europea

dell’agroalimentare lombardo.

PTP Science Park partecipa alle attivita’ progettuali per circa

il 30%, il CREA per il 25% e l’Istituto Spallanzani per il 10%;

la partecipazione delle piccole medie-imprese al progetto e’

complessivamente pari al 35%.

Redazione