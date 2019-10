ASSAGO. ANDREA PUCCI IN ESCLUSIVA AL TEATRO DELLA LUNA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 ottobre 2019 – Dall’11 ottobre e per tutta la stagione (calendario completo su Ticketone.it e su teatrodellaluna.com) il Teatro della Luna sarà un laboratorio d’eccezione del nuovo One-Man-Show di Andrea Pucci, “IL MEGLIO DI…” con la partecipazione della Zurawski Live Band e la regia di Dino Pecorella: ben 31 appuntamenti (i primi sono già sold-out) fino a maggio 2020, per un work in progress che ripercorrerà fuori dagli schemi teatrali gli sketch che lo hanno reso celebre, rendendo partecipe il pubblico in sala, solo ed in esclusiva a Milano.

Cabarettista, monologhista attento osservatore della quotidianità, Pucci ama dialogare con gli spettatori, improvvisando situazioni grottesche. Andrea Baccan, nella stagione 1993/1994 partecipa come concorrente barzellettiere nella trasmissione La sai l’ultima? e, da lì, inizia una gavetta che lo porterà al successo con il grande pubblico. PUCCI si esibisce con monologhi e satira su sfondo di costume (non ama quella a sfondo politico) e società moderna, interpretando in chiave comica episodi di quotidianità e vera vita vissuta.

Clip video http://bit.ly/AndreaPucci_MilanoTeatrodellaLuna

Biglietti

Poltronissima Luna € 52,00

Poltronissima € 48,00

Prima Poltrona € 44,00

Seconda Poltrona € 40,00

Terza Poltrona € 35,00

Inizio spettacoli ore 21

OTTOBRE 2019

Venerdì 11 ottobre – sold out

Sabato 12 ottobre – sold out

NOVEMBRE 2019

Lunedì 11 novembre

Martedì 12 novembre

Lunedì 25 novembre

Martedì 26 novembre

DICEMBRE 2019

Lunedì 2 dicembre

Martedì 3 dicembre

Lunedì 16 dicembre

Martedì 17 dicembre

GENNAIO 2020

Lunedì 13 gennaio

Martedì 14 gennaio

Lunedì 27 gennaio

Martedì 28 gennaio

FEBBRAIO 2020

Lunedì 10 febbraio

Martedì 11 febbraio

Lunedì 24 febbraio

Martedì 25 febbraio

MARZO 2020

Lunedì 2 marzo

Martedì 3 marzo

Lunedì 23 marzo

Martedì 24 marzo

APRILE 2020

Lunedì 6 aprile

Martedì 7 aprile

Giovedì 16 aprile

Venerdì 17 aprile

MAGGIO 2020

Martedì 5 maggio

Mercoledì 6 maggio

Venerdì 15 maggio

Sabato 16 maggio

Domenica 17 maggio

GAIA – ADManagement

ANDREA PUCCI

IL MEGLIO DI…

di e con Andrea Baccan

con la partecipazione della Zurawski Live Band

regia Dino Pecorella

Da vedere perché: SOLO E IN ESCLUSIVA A MILANO AL TEATRO DELLA LUNA IL LABORATORIO DI QUESTO NUOVO ONE MAN SHOW

Info www.teatrodellaluna.com

Biglietti www.ticketone.it

Teatro della Luna

Via G. Di Vittorio, 6

20090 Assago MILANO

Tel. 02 488577516