Cologno Monzese. Investito in viale Lombardia, gravissimo bimbo di 8 anni

(mi-Lorenteggio.com) Cologno Monzese, 8 ottobre 2019 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.00, in viale Lombardia, all’altezza del civico 49, un bambino di 8 anni è stato investito sulle strisce da una vettura, riportando gravissime ferite. Soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Brugherio e da un’automedica, è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove è in coma. L’investitore si è fermato e in corso sono tutti gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.