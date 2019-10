(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 8 ottobre 2019 – Un bambino di 9 anni, dopo esser stato investito da una vettura, in via delle Rose al civico, 9, è stato trasportato in codice verde, con lievi escoriazioni, all’ospedale San Paolo di Milano, dopo esser stato soccorso da un’ambulanza della Misericordia. Sul posto è giunta la Polizia Locale per i rilievi del sinistro.

V. A.