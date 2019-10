EICMA 2019, PRESIDENTE FONTANA E VICEPRESIDENTE: EVENTO VINCENTE PER UN SETTORE STRATEGICO E ATTRATTIVO

Milano, 08 ottobre 2019 – Il presidente della Regione Lombardia

Attilio Fontana e il vicepresidente Fabrizio Sala hanno

partecipato oggi alla conferenza stampa di presentazione

della 77esima edizione di Eicma, l’Esposizione Internazionale

del Ciclo e Motociclo, in programma alla Fiera di Rho dal 7 al

10 novembre (5-6 novembre ingresso riservato a stampa e

operatori), tenutasi al Belvedere ‘Enzo Jannacci’ di Palazzo

Pirelli a Milano.

EVENTO CHE SI INTEGRA PERFETTEMENTE CON POLITICHE REGIONE – “Si

tratta di un evento sempre piu’ attrattivo – ha detto il

presidente Attilio Fontana – e si rivolge ad un comparto

particolarmente importante. L’edizione 2019 si caratterizza

anche per la mobilita’ sostenibile e per l’integrazione tra il

ferro e l’elettrico”. “Grande attenzione – ha aggiunto il

presidente – viene rivolta alla ‘Smart Energy Area’, elemento

peculiare delle politiche dell’Amministrazione regionale in tema

di sostenibilita’. Sono certo che, come sempre, sara’ una

manifestazione di grande successo che richiamera’ l’attenzione di

moltissimi visitatori”.

VICEPRESEIDENTE SALA: SETTORE AUTOMOTIVE VINCERA’ SUA SFIDA –

“Come Regione – ha spiegato il vicepresidente Sala – siamo

particolarmente attenti alle nuove sfide della mobilita’. Penso a

quella elettrica e sostenibile e guardo, allo stesso tempo, alla

liberta’ di movimento e alle nuove tecnologie. Eicma 2019 e’ un

evento capace di attrarre un pubblico importante e

rappresentativo di tutte le generazioni, un elemento che rende

questa manifestazione bella e vincente”.