FORMAZIONE VIGILI: ROZZA (PD), “LA REGIONE STANZIA 30 EURO AD AGENTE, NON BASTANO”

La replica dell’Assessore De Corato

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 8 ottobre 2019 – “Ma di che cosa stiamo parlando, la Regione ha fatto il minimo indispensabile, che oggi non basta più. 250mila euro l’anno per 8.271 agenti di polizia locale sono una spesa 30 euro ad agente, decisamente troppo pochi per organizzare qualcosa di serio. Oggi sarebbe necessario addestrare il personale, per esempio, a riconoscere i soggetti potenzialmente pericolosi e violenti e solo per questo occorrerebbe un corso ad hoc. Purtroppo l’assessore De Corato e la Lega pensano di fare sicurezza con i comunicati stampa e questo non può portare risultati.”

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza a commento dello stanziamento di 750mila euro in tre anni, dunque 250mila euro l’anno, da parte dell’assessorato alla sicurezza di Regione Lombardia per la formazione degli agenti di polizia locale.

“I corsi di formazione sono una cosa seria e non materiale di propaganda come maldestramente vuol fare passare il Partito democratico. L’aggiornamento per gli agenti della Polizia Locale e’ un’attivita’ che nella nostra Regione esiste da piu’ di vent’anni”. Cosi’ l’assessore regionale alla Sicurezza e Polizia Locale, Riccardo De Corato, replica a

chi sostiene che le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia sono troppo basse.

“E’ evidente dunque – aggiunge De Corato – che il ragionamento secondo cui sarebbero stati destinati solo 30 euro ad agente, e’ disinformazione e non sta in piedi. Infatti, per fare un esempio concreto, un agente che ha partecipato lo scorso anno a uno diquesti appuntamenti non necessita di un nuovo corso”.

“Ma forse i consiglieri che strumentalizzano questa vicenda -conclude l’assessore – non ne sono al corrente. Dunque si informino”.

V. A.