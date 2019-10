(mi-Lorenteggio.com) Gaggiano, 8 ottobre 2019 – Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18.15, nella frazione di Bonirola, lungo la via Marco Polo, contro viale della Vecchia Vigevanese per un incidente tra una moto, condotta da un 19enne, e una vettura, è atterrato l’elisoccorso, il cui personale medico, dopo le prime cure, ha deciso di trasferirlo all’ospedale San Carlo di Milano, in codice giallo.