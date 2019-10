Senago. Incidente al confine con Bollate, quattro feriti

(mi-Lorenteggio.com) Senago, 8 ottobre 2019 – Quattro feriti in codice giallo, tutti uomini tra i 29 anni e 48 anni, trasportati negli ospedali del territorio, è il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto all’altezza dell’incrocio tra viale Lombardia e via Alcide De Gasperi, il tratto urbano della S. P. 175, al confine con il comune di Bollate. I feriti sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco e dal personale medico di un’automedica e da quello sanitario di quattro ambulanze, mentre i Carabinieri della Compagnia di Rho, oltre a mettere in sicurezza, bloccando il traffico, il luogo dell’incidente, hanno compiuto tutti i rilievi del sinistro per accertarne l’esatta dinamica.

