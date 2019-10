TUMORE MAMMELLA, PRESIDENTE FONTANA: SIAMO UNICA REGIONE A OFFRIRE GRATUITAMENTE TEST GENOMICO PER EVITARE CHEMIO

GOVERNATORE ALLA INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA ‘SALUTE DONNA ONLUS’

PRESENTI ANCHE L’ASSESSORE RIZZOLI E IL SOTTOSEGRETARIO ROSSI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 08 ottobre 2018 -“Regione Lombardia presta da sempre

molta attenzione al settore della prevenzione e collabora con le

associazioni del Terzo settore per la tutela dei cittadini. Le

campagne di sensibilizzazione che mettono in campo le

associazioni di volontariato sono fondamentali e trovo molto

interessante che quest’anno ‘Salute Donna’, da sempre al nostro

fianco, abbia deciso di combinare l’azione legata agli screening

con l’arte”.

Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana,

intervenendo, questa mattina, in Piazza Citta’ di Lombardia, con

l’assessore regionale Melania Rizzoli e il sottosegretario alla

Presidenza Antonio Rossi, all’inaugurazione della mostra

‘Acquerellando per la Salute’, organizzata da ‘Salute Donna

Onlus’, nell’ambito di ‘OTTOBRE in Salute … Donna’,

l’iniziativa, promossa dall’associazione, nel mese della

prevenzione del tumore al seno, giunta alla quarta edizione.

“A conferma del nostro impegno sul fronte della prevenzione – ha

evidenziato il presidente – la decisione che abbiamo assunto,

unica Regione d’Italia, di rimborsare il test genomico per le

pazienti affette da cancro al seno. Un test che e’ in grado di

personalizzare il trattamento delle donne affette da questo tipo

di carcinoma e di indirizzarle verso la chemioterapia, solo se

indicata come efficace”.

“Col test genomico – ha spiegato il presidente – si puo’ evitare,

quando non opportuna, la chemioterapia e la sua relativa

tossicita’, con un conseguente risparmio per il sistema

regionale. Un esempio virtuoso a tutela sia della salute dei

cittadini pazienti, che dell’efficienza del sistema di gestione

sanitaria”.

L’assessore regionale Melania Rizzoli, da medico prima ancora

che da rappresentante delle istituzioni ha evidenziato

“L’importanza della prevenzione soprattutto in ambiti come

quelli oncologici”. “Azioni come queste sono fondamentali perche’

avvicinano anche i cittadini piu’ ‘pigri’ alle opportunita’

offerte dal nostro sistema socio-sanitario. Il mio appello a

tutte le donne e’ quello di aderire a queste iniziative”.

