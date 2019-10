Asst Rhodense, 10 ottobre giornata sulla Salute Mentale

Il 10 ottobre nella sesta edizione dell’(H)-Open day di Onda. Si parlerà di “Integrazione: strumento per promuovere il benessere dei nostri giovani”

(mi-lorenteggio.com) Rho, 9 ottobre 2019, Il 10 ottobre a cominciare dalle ore 14,30 nella sala Arcobaleno dell’ospedale di Garbagnate Milanese si parlerà di “L’integrazione: strumento per promuovere il benessere dei nostri giovani” coordinato dal dottor Renato Durello, direttore di Salute Mentale e Dipendenze dell’Asst Rhodense. Saranno offerti gratuitamente servizi informativi dedicati alle donne che soffrono di ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare. L’iniziativa, rientra nella sesta edizione di (H)-Open day organizzata in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale da Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere con il patrocinio della Società Italiana di Psichiatria, della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche. “Quest’anno la giornata è dedicata alla prevenzione dei suicidi, un tema attualissimo considerato che è tra le prime 20 cause di morte a livello globale, con una netta prevalenza degli uomini sulle donne (78% a 22%) – spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda – Il 10 ottobre in oltre 140 strutture tra ospedali, Bollini Rosa e presidi territoriali, la popolazione avrà modo di avvicinarsi alle varie patologie legate alla mente e ai servizi di cura”. “Il tasso della mortalità in Italia per suicidio è tra i più bassi in Europa (6 ogni 100.000 rispetto alla media di 11). A tutt’oggi nella classe di età 15-29 anni il suicidio è la seconda causa di morte. Al secondo posto le ragazze dai 15 ai 19 anni al terzo posto i ragazzi – spiega Claudio Mencacci, Presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia – Tra i modelli comportamentali a rischio, oltre a quelli di utilizzo di alcol e droga, vi sono quelli “invisibili” rappresentati da eccesso di uso dei media, sedentarietà e carenza di sonno. Diversi studi hanno evidenziato negli under 18 una correlazione tra consumo di cannabis e aumento della depressione, pensieri suicidari e suicidio, 3 volte più elevati in questa fascia di età”. “Il benessere va inteso come un diritto per tutti gli adolescenti e giovani, ma può essere limitato o impedito da vari fattori che causano disagio o vere e proprie patologie – dichiara Renato Durello – Esistono azioni e progettualità di questa ASST e delle altre Agenzie presenti sul territorio che si occupano di adolescenti e giovani, finalizzate a prevenire le possibili cause di rischio e di disagio e a promuovere il benessere. La capacità di questi soggetti, pubblici e non, di integrarsi fra loro nell’esercizio della propria mission rappresenta una opportunità preziosa per potenziare l’efficacia degli interventi. Nel corso della conferenza verranno presentate tali esperienze, già in atto e in divenire, promosse dal DSMD e dalla rete di coalizione”. Il disagio psichico è in continuo aumento a livello globale e il tema della salute mentale è destinato ad acquisire un ruolo centrale nel dibattito di salute. Iniziative come l’H-Open day hanno l’obiettivo oltre che di avvicinare alle cure anche di contribuire a migliorare la conoscenza delle patologie psichiche per ridurre lo stigma e la paura ad esse associate.

