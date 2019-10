MONZAMONTAGNA, ASSESSORE CAMBIAGHI: UN FESTIVAL DEDICATO A SPORT, CULTURA E TRADIZIONE IN UNA CORNICE BRIANZOLA

LA MANIFESTAZIONE E’ IN PROGRAMMA A MONZA FINO AL 4 DICEMBRE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 9 ottobre 2019 – L’assessore allo Sport e Giovani della

Regione Lombardia, Martina Cambiaghi, ha presentato questa

mattina a Palazzo Lombardia ‘MonzaMontagna’, il festival che

celebra il mondo della montagna e dell’alpinismo che quest’anno

compie 15 anni e festeggia con un calendario ancora piu’ ricco di

eventi.

Presenti, tra gli altri, l’assessore allo Sport del Comune di

Monza, Andrea Arbizzoni, il segretario di Confcommercio Monza e

presidente di Ersaf Lombardia, Alessandro Fede Pellone, e il

presidente della Sam, la Societa’ alpinisti monzesi, Enrico

Dell’Orto.

“Regione Lombardia – ha spiegato l’assessore Martina Cambiaghi –

promuove la diffusione e la conoscenza della cultura lombarda e

in questo caso in particolare della vita di montagna in tutti i

suoi aspetti. Dobbiamo lavorare fin da adesso per far conoscere

le nostre montagne sotto tutti i punti di vista per creare

quell’entusiasmo che ci portera’ alle Olimpiadi del 2026, quelle

che vedranno in campo Milano e Cortina, recentemente

conquistate”.

IL FESTIVAL – Il Festival ‘MonzaMontagna’ dal Dna fortemente

alpinistico ruota attorno al mondo della montagna e unisce

sport, cultura, tradizione e solidarieta’ ed e’ nato 15 anni fa a

Monza una citta’ per tradizione molto legata all’alpinismo e alla

montagna. ‘MonzaMontagna’ nasce dalla voglia di fare e di

rendersi utili delle nove societa’ alpiniste monzesi che durante

tutto l’anno organizzano manifestazioni legate alla montagna.

Iniziative che spaziano dalle lezioni di scialpinismo e di fondo

alle gite nei rifugi, dalle escursioni in montagna ai corsi di

presciistica.

Le nove associazioni che hanno dato vita anche al ricco

programma dell’edizione 2019 sono: Amici della montagna, Cai

sezione di Monza, Cai sottosezione di San Fruttuoso, Fior di

montagna, Giovani escursionisti monzesi, Gruppo alpini Monza

centro, Penna azzurra, Societa’ alpinisti monzesi, Pell e Oss.

Il CALENDARIO – In programma fino al 4 dicembre gite, incontri

con campioni degli sport di montagna come l’atleta azzurra e oro

olimpico di snowboard cross Michela Moioli il 18 ottobre al

Binario 7, serate dedicate ai canti di montagna in programma il

26 ottobre , proiezioni di docufilm e serate culturali dedicate

all’ambiente e alla natura oltre a mostre e conferenze.

Il clou della manifestazione e’ in calendario sabato 19 ottobre

con ‘Montagna in piazza’. Davanti all’Arengario si potranno

conoscere ‘dal vivo’ le attivita’ delle societa’ alpinistiche

monzesi grazie anche ad una parete di arrampicata che sara’

possibile affrontare grazie agli istruttori del Cai Monza.

Presente anche il Comitato Maria Letizia Verga per la raccolta

di fondi a favore dei bambini malati di leucemia.

