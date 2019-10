PENATI: F. BOCCIA, VICINO ALLA FAMIGLIA. FILIPPO UOMO CORAGGIOSO E GENEROSO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 9 ottobre 2019 – “La scomparsa di Filippo Penati mi addolora molto, abbiamo condiviso esperienze e battaglie politiche. Filippo non ha mai abbandonato la sua passione per la politica e pur nelle tante difficoltà ha mostrato sempre coraggio, generosità e orgoglio per il suo lungo lavoro nelle istituzioni che ha servito. Alla famiglia va il mio abbraccio più sincero, la stima e il rispetto per l’uomo rimarranno per sempre immutate”. Lo scrive su Facebook il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.

Redazione