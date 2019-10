Rho. Dal 10 ottobre i giovedì di shopping rhodense!

Orario continuato di negozi e QUIC – Sportello del Cittadino, con parcheggio gratis, per vivere la città il giovedì nella pausa pranzo dal 10 ottobre fino al 19 dicembre 2019

Rho, 9 ottobre 2019

Fare shopping, sbrigare pratiche o richiedere documenti in pausa pranzo con parcheggio gratuito: da giovedì 10 ottobre fino al 19 dicembre tutto questo è possibile grazie all’iniziativa proposta dal Comune di Rho in collaborazione con l’Unione Confcommercio Associazione territoriale di Rho. A disposizione il parcheggio Meda – Garibaldi, che sarà gratuito nella fascia oraria centrale 12.30 – 14.30.

Il progetto nasce dalla volontà di promuovere le politiche temporali a favore dei propri cittadini e rendere sempre più accessibili i servizi pubblici e il sistema degli esercizi commerciali.

L’assessore a Piano Strategico, Turismo e Marketing territoriale – Pari opportunità e Conciliazione dei Tempi Sabina Tavecchia, commenta:

“Come si afferma nel Piano Strategico, dobbiamo porci l’obiettivo di migliorare l’attrattività commerciale e turistica del centro storico in un’ottica integrata. La città di Rho rappresenta l’ente capofila del nord ovest, con una lunga storia che ha contribuito a definire un importante centro storico. Dobbiamo evidenziare questi valori, nella prospettiva di accogliere i futuri cittadini di MIND. Inoltre i risultati dell’indagine svolta a novembre 2018 sull’accessibilità dei servizi pubblici e privati ci sottolineano ancora di più l’importanza di adottare orari coordinati tra pubblico e privato, più vicini a quelli di Milano, città a cui Rho deve tendere per interfacciarsi in modo complementare”.

“Ringrazio l’Unione dei Commercianti – afferma il Vice Sindaco e Assessore al Commercio e Attività produttive Andrea Orlandi – per l’entusiasmo e lo spirito collaborativo, con cui hanno risposto alla sollecitazione di un orario continuato i giovedì. Invito quindi tutti coloro che vivono la nostra città nella pausa pranzo a sfruttare questa importante possibilità messa a loro disposizione”.

Patrizia Giudici Presidente delegazione commercianti sostiene:

“Raccolti i desideri e le esigenze dei cittadini e clienti, i commercianti hanno subito deciso di seguire l’idea dell’amministrazione e si metteranno in gioco per offrire il loro servizio anche in pausa pranzo. Confidiamo che questa sperimentazione crei un servizio migliore e accresca le possibilità commerciali dei nostri associati. Siamo sempre più convinti che il lavoro comune porti risultati positivi per la nostra città”.

In fase di revisione del PTO – Piano Territoriale degli orari, documento approvato dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco, che descrive le principali criticità legate ai tempi e agli orari del territorio su cui intervenire, è stato attuato un confronto con i rappresentanti dell’Associazione dei commercianti di Rho. E’ stato presentato a loro il progetto del Comune volto a verificare l’eventuale esigenza da cogliere per fornire un servizio diverso all’utenza per la promozione dei servizi locali. È stato rilevato un interesse dell’Associazione a pensare ad una iniziativa di ampliamento dell’orario di apertura dei negozi – nell’ambito delle più ampie azioni di sostenimento e sviluppo delle attività commerciali del territorio – ipotizzando l’istituzione del “giovedì di shopping rhodense” con un’apertura dei negozi anche nella pausa pranzo.

A novembre 2018 è stata quindi effettuata un’indagine sull’accessibilità e comodità della fruizione dei servizi pubblici (comunali e non) e privati presenti in città, che ha evidenziato la netta prevalenza per un ampliamento dell’orario di apertura dei negozi presenti nel centro cittadino (76% del campione) nella pausa pranzo (12.30 – 15 circa) rispetto al tardo pomeriggio.

Foto: Gruppo Fotografico San Paolo