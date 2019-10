Rho. L’11 ottobre 2019 colorati d’arancione!

In occasione della Giornata Mondiale delle bambine e delle ragazze e la Campagna Indifesa di Terre des Hommes per dire NO alla violenza e alle discriminazioni di genere.

Rho, 9 ottobre 2019 – L’Amministrazione comunale aderisce alla campagna “Indifesa” e al “Manifesto indifesa per un mondo a misura delle bambine e delle ragazze”, iniziativa promossa dalla fondazione “Terre des Hommes”, per stimolare la diffusione di una cultura del rispetto e della prevenzione della violenza e della discriminazione di genere attraverso iniziative che utilizzino il colore arancione.

Perché l’arancione? Questo colore simboleggia un segnale di rottura degli stereotipi di genere che impongono il rosa per le femminucce e l’azzurro per i maschietti; inoltre, scelto anche dalle Nazioni Unite, sempre di più viene preferito come colore bandiera del contrasto della violenza di genere.

L’Assessore al Piano Strategico e Pari opportunità e Conciliazione dei Tempi, Sabina Tavecchia, commenta:

“Invito tutte le cittadine e i cittadini a partecipare alla Campagna indossando qualcosa di arancione, scattare una foto da pubblicare sui social con l’hashtag ufficiale #indifesa. Attraverso l’iniziativa di Terre des Hommes abbiamo un’ulteriore occasione per promuovere la diffusione di una cultura del rispetto e della prevenzione della violenza e della discriminazione di genere. Questa adesione si aggiunge alle molte attività svolte in questi anni come ad esempio il progetto delle panchine rosse e “Novembre, Mesi dei Diritti”, che a breve sarà riproposto”.

Per questo motivo l’11 ottobre in occasione della Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze, il Comune di Rho aderisce attraverso la realizzazione delle seguenti azioni di sensibilizzazione:

· Esposizione sul Palazzo comunale, in occasione dell’11 ottobre lo striscione arancione con la scritta “11 ottobre: Giornata Mondiale delle bambine e delle ragazze”;

· Visibilità sul sito dell’adesione e della promozione della Campagna in occasione della Giornata Mondiale dell’11 ottobre attraverso un comunicato, le foto della Giunta, del Presidente del Consiglio Comunale, la Consigliera Yasmine Bale insieme a nostri funzionari in rappresentanza anche degli uffici comunali con simboli in arancione a testimonianza dell’impegno del Comune nella lotta alla violenza e alla discriminazione di genere;

· Colorazione arancione dei profili sui canali Social del Comune in occasione della Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze dell’11 ottobre

Da quasi sessant’anni “Terre des Hommes” è impegnata nella protezione dell’infanzia, membro della coalizione internazionale Girls Not Brides (Bambine, Non Spose) e dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), organizzazione leader in Italia nella promozione e protezione dei diritti delle bambine e delle ragazze –

Per sostenere questa iniziativa è possibile prendere spunto dai suggerimenti e approfondimenti che si possono trovare sul sito:

www.terredeshommes.it/indifesa/attivati/