SOSTEGNO AFFITTI: ROZZA (PD), “LO STANZIAMENTO DELLA REGIONE NON È SUFFICIENTE A COPRIRE LE NECESSITÀ, LO INTEGRERANNO?”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 9 ottobre 2019 – “Ogni contributo in favore degli inquilini indigenti o vulnerabili è il benvenuto, ma l’assessore Bolognini non ha ancora risposto a una mia domanda: quanti sono gli inquilini in quelle condizioni? Perché secondo me sono tanti e i 23 milioni stanziati dalla Giunta regionale non bastano. Lo dico usando un semplice dato, che la morosità nelle Aler lombarde nel 2018 valeva 75,1 milioni, in aumento di 10 milioni rispetto all’anno precedente. Se anche la metà fosse relativa a inquilini infedeli, la morosità incolpevole sarebbe di oltre 37 milioni, e stiamo calcolando solo la quota relativa alle Aler mentre la misura vale anche per le case comunali. Veniamo al dunque: se, come credo, i 23 milioni non basteranno, la Regione integrerà lo stanziamento o diminuirà la quota per inquilino? Attendo risposte.”

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza in merito alla nota con cui l’assessore regionale alla casa Stefano Bolognini annuncia lo stanziamento di 23 milioni di euro per il sostegno all’affitto degli inquilini Aler in stato di indigenza o di vulnerabilità.

