TERMINATA MISSIONE ISTITUZIONALE IN AUSTRALIA, SOTTOSEGRETARIO RIZZI: LOMBARDIA E’ SINONIMO DI ATTRATTIVITA’

TAPPA ANCHE NEGLI EMIRATI ARABI IN VISTA DI ‘EXPO DUBAI 2020’

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 9 ottobre 2019 – “La missione istituzionale in Australia

e negli Emirati Arabi Uniti si e’ rivelata un successo sia in

termini di immagine sia di rapporti internazionali e apre

interessanti prospettive per il futuro”. Lo ha detto il

sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia, Alan

Christian Rizzi, al termine della Giunta durante la quale ha

illustrato i risultati della missione che ha guidato nei due

Paesi. Fra le tappe: Adelaide, Melbourne, Sydney e Dubai.

VERSO WORLD ROUTES 2020 – Spunto del viaggio e’ stata

l’assegnazione a Milano dell’edizione 2020 del World Routes, la

piu’ grande fiera internazionale dedicata al settore dei

trasporti aerei. Per questo ha preso il via da Adelaide, sede di

WR2019, dove la Lombardia era presente con uno stand.

“Nell’occasione – ha spiegato Rizzi – abbiamo lanciato

ufficialmente e presentato agli stakeholder internazionali e

alla stampa estera l’edizione di Milano”. La rassegna e’ in

programma dal 5 all’8 settembre prossimi, presso i padiglioni di

Fiera Milano: gli spazi sono gia’ stati tutti prenotati. Come

ricaduta principale, e’ atteso entro i tre anni dall’evento un

incremento del network aereo su Milano del 9%.

INCONTRI DI ALTO LIVELLO – In Australia, nel South Wales e nel

Victoria, si sono svolti incontri istituzionali di alto livello

con le autorita’ statali, i sindaci, i rappresentanti del mondo

imprenditoriale. “Abbiamo riscontrato – ha chiarito Rizzi – un

fortissimo interesse da parte di tutto il mondo politico e

imprenditoriale australiano ad entrare in contatto con realta’

cittadine e regionali avanzate a livello europeo, per attivare

scambi di tipo economico, amministrativo e culturale. Gli scambi

commerciali e di investimenti con l’Italia e la Lombardia,

offrono ampie possibilita’ di miglioramento. Tra i temi emersi

c’e’ stato anche quello della rilocazione degli uffici delle

rappresentanze statali australiane in Europa, a seguito della

Brexit, con la disponibilita’ a ospitarli offerta dalla

Lombardia. E’ stata ventilata l’apertura di un ufficio

commerciale dello Stato di Victoria in Lombardia”.

DUBAI, COLLABORAZIONE PER EXPO 2020 – La tappa negli Emirati

Arabi Uniti e’ stata utile ‘per raccogliere dai vertici emiratini

di Expo Dubai aggiornamenti e opportunita’ interessanti rispetto

alle progettualita’ legate all’esposizione universale del 2020.

Alla Camera di Commercio di Dubai, il sottosegretario Rizzi e’

stato ricevuto da Hassan Al Hashemi, vicepresidente per le

relazioni internazionali, che ha illustrato le opportunita’

offerte da Dubai, un’area di grande interesse per gli

investimenti esteri.