TREVIGLIO, LUCENTE (FDI): DOPO VANDALIZZAZIONE SEDE FDI, IERI SERA VIOLENTO PRESIDIO DEI CENTRI SOCIALI

ANPI CHIAMA “PROVOCAZIONE” L’APERTURA DI UN CIRCOLO DI UN PARTITO NON DI SINISTRA!

(mi-lorenteggio.com) Treviglio, 9 ottobre 2019. “Dopo aver vandalizzato la sede di Fratelli d’Italia di Treviglio, ieri sera i centri sociali hanno chiamato a raccolta la sinistra e hanno stabilito un presidio davanti alla sede, proprio dove i militanti di Fdi stavano tranquillamente raccogliendo le firme contro lo Ius soli. Inutile dire che la serata si è svolta all’insegna di insulti e provocazioni lanciati dai galantuomini di sinistra contro i ragazzi di Fratelli d’Italia.

Ma c’è di peggio, perché se dai centri sociali possiamo anche aspettarci violenza e vandalismo, da un’istituzione ufficiale come l’Anpi pretendiamo rispetto per noi e per la democrazia del nostro Paese. Invece ha diramato un comunicato nel quale si stupisce dell’apertura della sede di Fratelli d’Italia, chiamandola “provocazione”. Per quanto io mi renda conto che taluni sono ancora affezionati al modello sovietico, ricordo che in Italia c’è la democrazia e sono permessi anche partiti politici diversi da quello comunista e che questi hanno il diritto di aprire un circolo. A questo aggiungo che mi sono sorpreso di non trovare nel comunicato ufficiale dell’Anpi una condanna della vandalizzazione della nostra sede, ma sono certo che sia stata una svista e che oggi arriverà prontamente, a dimostrazione che anche la sinistra condanna senza se e senza ma gli atti di violenza”.

Lo dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia

