Ceriano – Tutti a piedi sulle piste del Parco delle Groane

Torna Domenica 13 ottobre la StraBrollo alla 7ma edizione

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 10 ottobre 2019 – Una passeggiata, una corsa, un momento di sport, di attività fisica che fa sempre bene, ma anche un’occasione per stare in compagnia e promuovere un gesto importante come quello della donazione degli organi. E’ l’appuntamento in programma domenica con la StraBrollo, manifestazione ludico-motoria a passo libero, promossa dal Gruppo Aido “Alex Bisaggio”. La manifestazione è giunta alla settima edizione come “Memorial Alex Bisaggio”, sostenuta dal motto: “Una camminata insieme perché la vita continui”. A disposizione dei partecipanti ci sono tre percorsi, da 6, 14 o 19 km, in gran parte su sentieri boschivi e piste ciclabili all’interno del Parco delle Groane, oltre che sulle strade asfaltate della frazione Villaggio Brollo. Il ritrovo è a partire dalle 7,30 davanti al Centro Civico di via Dante. La partenza sarà libera dalle 8 alle 9. Ci saranno riconoscimenti per i primi 600 iscritti che porteranno a termine il percorso e cesti gastronomici per i gruppi formati da almeno 20 persone. Riconoscimenti speciali per i gruppi di asili, scuole e oratori. Il contributo di partecipazione con riconoscimento per i non tesserati Fiasp è di 5,50 euro, per i bambini 2,50 euro. Per tutte le informazioni e per le iscrizioni occorre fare riferimento al sito aidoalexbisaggio.blogspot.com. “Grazie all’impegno del gruppo Aido che organizza l’evento, ci sono tutti i presupposti perché sia una grande giornata” -commenta il Consigliere comunale delegato allo Sport, Giuseppe Radaelli. “L’ingrediente fondamentale per la buona riuscita è la partecipazione di tante persone, per vivere insieme una mattinata diversa, facendosi del bene, in allegria e trasmettendo un importante messaggio di solidarietà per tutti”.

Redazione