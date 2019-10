Chirurgia Bariatrica: un percorso dedicato al paziente con obesità patologica

All’Ospedale di Desio un evento formativo rivolto a medici di MMG, specialisti e infermieri

(mi-lorenteggio.com) Desio, 10 ottobre 2019 – Diffondere la conoscenza dell’attività ambulatoriale e della chirurgia bariatrica svolta all’interno del presidio di Desio non solo all’utenza ma anche ai Medici di Medicina Generale, agli specialisti e agli infermieri.

Con questo intento l’équipe di Chirurgia Bariatrica, che rientra nella Struttura complessa di Chirurgia Generale e d’Urgenza III diretta dal dott. Dario Maggioni, realizzerà un evento congressuale il 12 ottobre in occasione della Giornata mondiale contro l’Obesità (Obesity Day). L’incontro, dal titolo “Chirurgia Bariatrica: un percorso dedicato per il paziente con Obesità patologica” si terrà presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Desio ed è rivolto all’approfondimento delle indicazioni, delle implicazioni multidisciplinari, e del percorso che il paziente affronta prima e dopo l’intervento.

È possibile iscriversi all’evento accreditato ECM sul portale della formazione dell’ASST di Monza attraverso il link http://portale.formazione.ecm.hsgerardo.org/Formazione-ECM/Index.aspx fruibile previa registrazione, anche da utenti non dipendenti dell’ente.

“Nel bacino di utenza dell’Ospedale di Desio – spiega il dott. Maggioni – si calcola che ci siano circa 30.000 persone obese con un Body Mass Index (B.M.I. cioè il rapporto tra peso e quadrato dell’altezza di un individuo, utilizzato come indicatore dello stato di peso forma) tra 35 e 40 e 5.000 persone con Obesità grave cioè con un B.M.I. maggiore di 40 e quindi con una indicazione ad intervento chirurgico bariatrico. L’obesità è ormai nota come la pandemia del terzo millennio che rappresenta un problema sanitario di crescente gravità”.

Per far fronte alla problematica dal 2015 presso la chirurgia dell’Ospedale di Desio è stato istituito un team multidisciplinare, per eseguire un percorso di preparazione alla chirurgia bariatrica, costituito da chirurgo, endocrinologo-diabetologo, endoscopista, anestesista-rianimatore, cardiologo, dietista e psicologo. Dal 2016 inoltre la Struttura è un centro affiliato alla Società Italiana Chirurgia della Obesità e delle Malattie metaboliche.

L’équipe di Chirurgia Bariatrica a Desio esegue tre tra gli interventi più diffusi al mondo: la Sleeve Gastrectomy , il Mini Bypass Gastrico e il Bypass gastrico, tutti con tecnica mini-invasiva video-laparoscopica.

Nel 2017 sono iniziati anche gli interventi di rimodellamento dell’addome grazie alla collaborazione nel team multidisciplinare di un chirurgo plastico collaboratore del dott. Massimo Del Bene.

Sabato 8 e sabato 29 giugno 2019, intanto, hanno avuto luogo presso gli ambulatori dell’Ospedale di Desio due giornate Anti Obesità in cui sono state eseguite delle prime visite gratuite per informare la popolazione in merito alle problematiche legate all’obesità e alle diverse opzioni terapeutiche praticabili tra cui la possibilità di sottoporsi a chirurgia bariatrica e i benefici dei diversi interventi eseguiti a Desio. Il grande successo riscosso dall’iniziativa tra i pazienti del territorio e tra i Medici di Medicina Generale che hanno inviato i loro pazienti ha necessitato di rendere disponibili ulteriori spazi ambulatoriali per poter soddisfare tutte le richieste pervenute.

“I risultati ottenuti in termine di perdita di peso in eccesso, il miglioramento delle patologie associate all’obesità – sottolinea anche il Direttore Generale della ASST di Monza Mario Alparone – e la soddisfazione dei pazienti sono una spinta costante ad incrementare l’attività di chirurgia bariatrica a Desio. Per questo a partire dal 2019 si è dato maggiore spazio e visibilità all’attività ambulatoriale eseguita alla presenza della dietista al momento delle visite di controllo attraverso due ambulatori di Chirurgia Bariatrica dedicati alle prime visite e alle visite di controllo”.

Redazione