CURVY PRIDE RITORNA A CORSICO CON “PIZZA E CURVE”

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 10 ottobre 2019 – L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, celebra la bellezza a tutto tondo, lottando contro discriminazioni e bullismo.

Settembre forse è il mese che parla più di tutti di iniziative che ripartono, di legami che si riallacciano, dopo la pausa estiva. Sa di dolce, come l’uva appena raccolta, e profuma di futuro, come la stessa uva, che da lì a poco diventerà vino.

Dolce e profumato di futuro, esattamente come CURVY PRIDE – APS, l’Associazione che, sotto un mantello fucsia, con le sue numerose iniziative, si propone di lottare contro bullismo, stereotipi e e discriminazioni, e di valorizzare il bello sotto ogni sua forma. E si riparte con iniziativa più “tondamente democratica”: Pizza e Curve! Ovviamente siete tutti invitati!

 SI VABBE’ MA CHE COS’É?

È un evento “in fucsia” (il colore- manifesto di Curvy Pride) che si svolgerà il 18 ottobre dalle 20.00 in numerose pizzerie italiane, in cui tante donne (ma anche gli uomini sono benvenuti… a patto che abbraccino la filisofia di Curvy Pride) si runiranno alla stessa ora in collegamento via social, per diffondere un importante messaggio sociale: il diritto a un’idea di bellezza che non discrimini e non crei modelli irraggiungibili e dannosi, soprattutto per le adolescenti, per affermare la proria indipendenza verso condizionamenti esterni, circa il proprio aspetto fisico.

L’appello è di unirsi e partecipare! E soprattutto diventare REFERENTI. Di città senza PIZZA E… CURVE ce ne sono ancora molte.

Per aderire alla serata basta inviare una mail a curvypride@gmail.com oppure mandare un messaggio tramite i canali social all’Associazione.

Redazione