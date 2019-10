Milano. CINGHIALI, ROLFI: 3165 ABBATTIMENTI,QUASI IL DOPPIO DEL 2018

ASSESSORE HA FORNITO DATI PROVINCIALI AGGIORNATI ALL’8 OTTOBRE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 ottobre 2019. “Grazie alla caccia di selezione e alle

azioni messe in campo dalla Regione Lombardia gli abbattimenti

di cinghiali sono quasi raddoppiati. Nel 2019 sono stati 3165,

contro i 1800 dello stesso periodo dell’anno scorso”. Lo ha

comunicato Fabio Rolfi, assessore regionale all’Agricoltura,

Alimentazione e Sistemi verdi, oggi, nel corso della riunione

dell’VIII Commissione consiliare ‘Agricoltura, Montagna, Foreste

e Parchi’.

CACCIATORI TUTELANO ECOSISTEMA – “Noi crediamo convintamente nel

ruolo del cacciatore come operatore di tutela dell’ecosistema –

ha aggiunto Rolfi -. I cinghiali, se in sovrannumero, sono un

problema per l’agricoltura e per la sicurezza delle persone. La

questione e’ sempre piu’ diffusa sul territorio e necessita di

risposte concrete come quelle che sta dando Regione Lombardia”.

IMPLEMENTARE AZIONE CONTENIMENTO – “Oltre alla caccia e’

necessario implementare l’azione di contenimento, la cui

competenza e’ per legge nazionale della Polizia provinciale – ha

poi spiegato l’assessore -. Su questo tema non tutte le Polizie

provinciali collaborano e, come gia’ ribadito anche in alcune

occasioni, nel prossimo futuro segnaleremo alle Prefetture

competenti i casi di inadempienza di fronte a situazioni di

presenza di cinghiali in ambito urbano dove la caccia non puo’

essere esercitata ed e’ necessario l’intervento della Polizia

competente”.

GOVERNO RICONOSCA FIGURA SELECONTROLLORE – “Ancora irrisolto e’

il tema del riconoscimento nazionale della figura del

selecontrollore, il cacciatore formato in grado di aiutare le

ormai esigue Polizie provinciali nell’attivita’ di contenimento –

ha concluso Rolfi -. Ci auguriamo che l’attuale Governo

abbandoni almeno su questo punto l’animalismo militante e

abbracci il buonsenso per aiutare chi, sul territorio, sta

cercando di aiutare agricoltori e cittadini ad affrontare un

problema reale”.

DATI ABBATTIMENTI – Di seguito i dati relativi agli abbattimenti

dei cinghiali, aggiornati all’8 ottobre 2019, suddivisi per

provincia.

I dati si riferiscono: alla provincia, all’abbattimento per

controllo, all’abbattimento per caccia di selezione e

all’abbattimento per caccia collettiva:

BERGAMO – 236 – 21 – 47 (dal 2.10.19)

BRESCIA – 0 – 140 – 30

COMO – 137 – 1.200 – dal 2.11.19

VARESE – 20 – 333 – dal 2.11.19

CREMONA – 75 – non consentita – non consentita

MANTOVA – non previsto – non consentita – non consentita

LECCO – 8 – 199 – dal 15.12.19

MONZA – non previsto – non consentita – non consentita

MILANO – 10 (S.Colombano al Lambro) – in fase di avvio – non

consentita

LODI – 1 – in fase di avvio – non consentita

PAVIA – 121 – 230 (solo in AFV e AATV) – 65 (dal 2.10.19)

SONDRIO – 322 – non consentita – non consentita

TOTALI – 930 – 2.123 – 112

TOTALE GENERALE: 3.165.

V.A.