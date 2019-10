Milano. PROIEZIONE DEL DOCU-FILM L’ESTATE DI GINO

L’Università degli Studi di Milano omaggia il suo laureato Honoris Causa, Don Gino Rigoldi, con

LA PROIEZIONE DEL DOCU-FILM L’ESTATE DI GINO

Martedì 15 ottobre 2019 Ore 18.00

Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano

via Festa del Perdono, 7 Ingresso gratuito

Sarà presente Don Gino Rigoldi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 ottobre 2019. L’estate di Gino è un docufilm che racconta l’estate trascorsa in Sardegna da Don Gino Rigoldi – cappellano prossimo alla pensione dell’Istituto di Detenzione Minorile di Milano Beccaria – con gli ex detenuti e i giovani incensurati di cui si prende cura e che porta con sé in vacanza. Qui nella splendida cornice dell’isola mediterranea, passano insieme le loro giornate al mare, a giocare a pallone, a nuotare, a camminare, a chiacchierare; tra uno scherzo, una risata, una discussione animata, conosciamo questi ragazzi – provenienti da tutte le parti del mondo, che ci racconteranno ciò che è stato e quello che sarà della loro vita, facendo emergere il desiderio di ricominciare, di riscattarsi, per poter essere finalmente liberi. Mostrando la relazione affettiva tra Gino e i suoi “figli”, L’estate di Gino non è solo un omaggio a questo prete che ha dedicato la sua vita agli altri, soprattutto si pone come una profonda e poetica riflessione sul vero senso di paternità in un’epoca priva di sostanziali punti di riferimento.

